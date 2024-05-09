tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Улицу и садовый участок затопило в Ревде из-за разлива пруда

Разлившийся пруд затопил улицу и огород в Ревде

9 мая 2024, 12:50
Фото: Telegram-канал «Ревда-инфо»

Улицу и садовый участок затопило в Ревде из-за разлива пруда

Поселок Совхоз в Ревде подтопило из-за разлившегося пруда. Вода стоит на улице Озерной.

В Ревде вышел из берегов пруд в районе поселков Совхоз и Барановка. Вода затопила улицу Озерную и садовый участок, сообщает Telegram-канал «Ревда-инфо».

Как уточнили в администрации Ревды, подтопление могло произойти из-за закупоривания водоводов, спасатели уже приступили к их прочистке. До критического уровня вода не поднималась.

Фото: Telegram-канал «Ревда-инфо»

Позднее поступила информация, что водоводы удалось пробить, уровень воды в пруду постепенно начал снижаться.

Ранее в Ревде разлилась рек Чусовая.

Из-за коммунальной аварии разлилась «река» по улице Пархоменко в Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Нижне-Исетский пруд в Екатеринбурге обмелелВода наступает: жители Невьянска обеспокоены поднятием уровня Аятского водохранилищаНикакого подтопления нет: мэр Дегтярска заявил о снижении уровня воды в реке Чусовой
#Дарья Бобровицкая#Спасатели#Ревда#Улица#Вода#Пруд#Затопление#Природа#Огород#Уровень воды#Екатеринбург#Прочистка
Подпишитесь
Z-символика и сотни зрителей: Парад Победы прошел в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:59
Природоохранный прокурор подал в суд на «Тагилдорстрой» из-за остатков пенопласта
Вчера, 08:37
Толстовки с хештегом и логотипом города появятся в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:03
Владислав Пинаев почтил память жертв трагедии на Театральной площади в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:53
Отключенные светофоры и пробки: ураганный ветер поднялся в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:55
9 мая в Нижнем Тагиле пройдет прощание с погибшим на СВО бойцом Андреем Пономаревым
Вчера, 14:16
"