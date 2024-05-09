Разлившийся пруд затопил улицу и огород в Ревде

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В Ревде вышел из берегов пруд в районе поселков Совхоз и Барановка. Вода затопила улицу Озерную и садовый участок, сообщает Telegram-канал «Ревда-инфо».
Как уточнили в администрации Ревды, подтопление могло произойти из-за закупоривания водоводов, спасатели уже приступили к их прочистке. До критического уровня вода не поднималась.
Позднее поступила информация, что водоводы удалось пробить, уровень воды в пруду постепенно начал снижаться.
Ранее в Ревде разлилась рек Чусовая.