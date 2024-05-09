Салют все же состоится в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Приказ о том, что салюты должны состояться, дал министр обороны Сергей Шойгу. Это касается лишь ряда городов — Москвы и других городов-героев и городов, где есть штабы округов, в том числе Екатеринбурга.
Отмечается, что запуск салюта будет не массовым и состоится согласно приказу Минобороны РФ.
Полигон и место проведения салюта будут закрыты для всех, кроме сотрудников силовых ведомств, — сказал замгубернатора Азат Салихов.
Фейерверк будет запущен на полигоне «Свердловский».
Ранее в Екаетринбурге состоялся Парад Победы, посмотреть который вживую смогли около полутора тысячи человек.