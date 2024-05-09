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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Салют все же состоится в Екатеринбурге

Салют все же состоится в Екатеринбурге

9 мая 2024, 11:01
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на вечер запланирован салют в честь 9 мая. Его запуском займется Центральный военный округ.

Приказ о том, что салюты должны состояться, дал министр обороны Сергей Шойгу. Это касается лишь ряда городов — Москвы и других городов-героев и городов, где есть штабы округов, в том числе Екатеринбурга.

Отмечается, что запуск салюта будет не массовым и состоится согласно приказу Минобороны РФ.

Полигон и место проведения салюта будут закрыты для всех, кроме сотрудников силовых ведомств, — сказал замгубернатора Азат Салихов.

Фейерверк будет запущен на полигоне «Свердловский».

Ранее в Екаетринбурге состоялся Парад Победы, посмотреть который вживую смогли около полутора тысячи человек.

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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Москва#День Победы#Салют#Фейерверк#Сергей Шойгу#Полигон#Министр обороны#Екатеринбург
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