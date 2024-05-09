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Екатеринбуржцы пожаловались на незнакомца, который следит за девушкой

Следит за девушкой: екатеринбуржцы пожаловались в полицию на опасного мужчину

9 мая 2024, 09:41
Фото: 1MI

Екатеринбуржцы пожаловались на незнакомца, который следит за девушкой

Неизвестный молодой человек периодически заходит в подъезд одной из многоэтажек в микрорайоне Светлый в Екатеринбурге и ломится в дверь к местной жительнице. Его уже несколько раз ловили соседи.

Полиция Екатеринбурга устанавливает личность молодого человека, который преследует одну из жительниц микрорайона Светлый. Парень периодически заходит в подъезд дома, где она живет, и ломится в дверь, пишет Telegtam-канал «Злой Екатеринбург».

Незнакомца несколько раз останавливали соседи, однако он возвращается вновь и вновь. Жильцы обеспокоены поведением странного персонажа и уверены, что он представляет угрозу общественной безопасности.

Правоохранители после проведенной проверки обещают принять необходимые меры реагирования в рамках законодательства.

Ранее в Нижнем Тагиле пьяный челябинец пристал в подъезде к 14-летней школьнице.

Сексуально озабоченный екатеринбуржец преследовал девушку и мастурбировал в подъезде
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