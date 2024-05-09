Следит за девушкой: екатеринбуржцы пожаловались в полицию на опасного мужчину

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Полиция Екатеринбурга устанавливает личность молодого человека, который преследует одну из жительниц микрорайона Светлый. Парень периодически заходит в подъезд дома, где она живет, и ломится в дверь, пишет Telegtam-канал «Злой Екатеринбург».
Незнакомца несколько раз останавливали соседи, однако он возвращается вновь и вновь. Жильцы обеспокоены поведением странного персонажа и уверены, что он представляет угрозу общественной безопасности.
Правоохранители после проведенной проверки обещают принять необходимые меры реагирования в рамках законодательства.
Ранее в Нижнем Тагиле пьяный челябинец пристал в подъезде к 14-летней школьнице.