Следит за девушкой: екатеринбуржцы пожаловались в полицию на опасного мужчину

Екатеринбуржцы пожаловались на незнакомца, который следит за девушкой

Неизвестный молодой человек периодически заходит в подъезд одной из многоэтажек в микрорайоне Светлый в Екатеринбурге и ломится в дверь к местной жительнице. Его уже несколько раз ловили соседи.