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Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:10

Незнакомцы приставали к девушке участника СВО в автобусе в Екатеринбурге

Солдат СВО пожаловался на домогательства к его девушке в Екатеринбурге

9 мая 2024, 09:08
Фото: tagilcity.ru

Незнакомцы приставали к девушке участника СВО в автобусе в Екатеринбурге

Военнослужащий, который сейчас находится на СВО, пожаловался на то, что незнакомцы приставали к его возлюбленной в автобусе в Екатеринбурге.

Произошло это 8 мая примерно в 16:30 в автобусе №42. Автобус тогда ехал в районе Лыжников, рассказал мужчина в паблике «Злой Екатеринбург».

Нахожусь на СВО, и не могу приглядеть за своей девушкой. Алкаши докопались до девушки в автобусе, один че-то толкал ее, второй лез обниматься, а она вырывалась, — рассказал солдат.

Также, по его словам, в это время в автобусе находились другие мужчины. Они никак не защитили девушку в этой ситуации, а просто сидели и смотрели на происходящее.

Ранее сообщалось, «нерусский маньяк» выслеживает женщину в Екатеринбурге. Он стучится к ней в дверь, когда муж уходит на работу.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Автобус#Девушка#Возлюбленная#Солдат#Мужчины#Военный#18+#Екатеринбург#Домогательства#Район#СВО#Военнослужащий
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