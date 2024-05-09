Солдат СВО пожаловался на домогательства к его девушке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Произошло это 8 мая примерно в 16:30 в автобусе №42. Автобус тогда ехал в районе Лыжников, рассказал мужчина в паблике «Злой Екатеринбург».
Нахожусь на СВО, и не могу приглядеть за своей девушкой. Алкаши докопались до девушки в автобусе, один че-то толкал ее, второй лез обниматься, а она вырывалась, — рассказал солдат.
Также, по его словам, в это время в автобусе находились другие мужчины. Они никак не защитили девушку в этой ситуации, а просто сидели и смотрели на происходящее.
Ранее сообщалось, «нерусский маньяк» выслеживает женщину в Екатеринбурге. Он стучится к ней в дверь, когда муж уходит на работу.