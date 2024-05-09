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Память погибших в ходе СВО жителей Нижнего Тагила почтили 9 мая

Тагильчане несут цветы к мемориалу «Брод в неизвестность» на набережной

9 мая 2024, 08:23
Фото: tagilcity.ru

Память погибших в ходе СВО жителей Нижнего Тагила почтили 9 мая

Память горожан, погибших в локальных войнах планеты, а также в ходе специальной военной операции на Украине, почтили возложением цветов к мемориалу «Брод в неизвестность» на набережной Тагильского пруда. Кроме первых лиц Нижнего Тагила, к монументы пришли и жители города.

Ежегодно 9 мая, в День Победы, после торжественного парада тагильчане приходят почтить память бойцов, погибших в локальных войнах. В этот день цветы к мемориалу несут все неравнодушные. Члены Российского союза ветеранов Афганистана неизменно участвуют в чествовании павших. Праздничные мероприятия в Нижнем Тагиле посетил и заместитель губернатора Свердловской области Алексей Кузнецов:

Сегодня великий день — День Победы. Этот праздник живет в сердцах каждого из нас и будет жить там вечно. Дух русского воина всегда был силен. И сегодня мы верим, что победа в СВО будет за нами!
Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.
Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.
Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.
Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.
Фото: tagilcity.ru

Тагильские чиновники во главе с мэром Владиславом Пинаевым возложили к монументу венки и цветы.

Мы сегодня празднуем победу священную, великую. К сожалению, цена этой победы очень высока. На пилонах появляются новые фамилии героев, павших во время участия в специальной военной операции. Но мы ждем второй победы, и она будет. Никто и никогда не сможет победить Россию. Каждый из нас по-своему приближает эту победу. Кто-то на передовой, кто-то в тылу, — сказал глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.
Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.
Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.
Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.
Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.
Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.
Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.
Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.
Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.
Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.
Почтение памяти тагильчан, павших в локальных войнах планеты.
Фото: tagilcity.ru

Напомним, в прошлом году у памятника воинам-интернационалистам установили пилоны с именами тагильчан, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Совсем недавно здесь увековечили фамилии еще нескольких бойцов.

Пилоны с именами погибших во время СВО тагильчан.Пилоны с именами погибших во время СВО тагильчан.
Пилоны с именами погибших во время СВО тагильчан.Пилоны с именами погибших во время СВО тагильчан.
Пилоны с именами погибших во время СВО тагильчан.Пилоны с именами погибших во время СВО тагильчан.
Пилоны с именами погибших во время СВО тагильчан.Пилоны с именами погибших во время СВО тагильчан.
Пилоны с именами погибших во время СВО тагильчан.Пилоны с именами погибших во время СВО тагильчан.
Пилоны с именами погибших во время СВО тагильчан.
Фото: tagilcity.ru

Ранее TagilCity.ru сообщал о возложении цветов к мемориалу, установленному на Театральной площади в Нижнем Тагиле в память о жертвах авиакатастрофы 9 мая 1993 года.

Владислав Пинаев почтил память жертв трагедии на Театральной площади в Нижнем Тагиле
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#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Чиновники#Авиакатастрофа#Владислав Пинаев#Набережная#День Победы#Цветы#Мемориал#Память#Бойцы#Администрация Нижнего Тагила#Имена#Алексей Кузнецов#Екатеринбург#Локальные войны#Заместитель губернатора#Горожане#Специальная военная операция
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