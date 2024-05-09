Тагильчане несут цветы к мемориалу «Брод в неизвестность» на набережной

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
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Updated Сегодня, 08:25
Ежегодно 9 мая, в День Победы, после торжественного парада тагильчане приходят почтить память бойцов, погибших в локальных войнах. В этот день цветы к мемориалу несут все неравнодушные. Члены Российского союза ветеранов Афганистана неизменно участвуют в чествовании павших. Праздничные мероприятия в Нижнем Тагиле посетил и заместитель губернатора Свердловской области Алексей Кузнецов:
Сегодня великий день — День Победы. Этот праздник живет в сердцах каждого из нас и будет жить там вечно. Дух русского воина всегда был силен. И сегодня мы верим, что победа в СВО будет за нами!
Тагильские чиновники во главе с мэром Владиславом Пинаевым возложили к монументу венки и цветы.
Мы сегодня празднуем победу священную, великую. К сожалению, цена этой победы очень высока. На пилонах появляются новые фамилии героев, павших во время участия в специальной военной операции. Но мы ждем второй победы, и она будет. Никто и никогда не сможет победить Россию. Каждый из нас по-своему приближает эту победу. Кто-то на передовой, кто-то в тылу, — сказал глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Напомним, в прошлом году у памятника воинам-интернационалистам установили пилоны с именами тагильчан, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Совсем недавно здесь увековечили фамилии еще нескольких бойцов.
Ранее TagilCity.ru сообщал о возложении цветов к мемориалу, установленному на Театральной площади в Нижнем Тагиле в память о жертвах авиакатастрофы 9 мая 1993 года.