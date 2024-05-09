Тагильчане несут цветы к мемориалу «Брод в неизвестность» на набережной

Ежегодно 9 мая, в День Победы, после торжественного парада тагильчане приходят почтить память бойцов, погибших в локальных войнах. В этот день цветы к мемориалу несут все неравнодушные. Члены Российского союза ветеранов Афганистана неизменно участвуют в чествовании павших. Праздничные мероприятия в Нижнем Тагиле посетил и заместитель губернатора Свердловской области Алексей Кузнецов: