Таксист попытался проткнуть колесо скорой помощи в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Таксист в Екатеринбурге, который очень спешил на вызов, застрял в пробке из-за скорой помощи. Убрать помеху с дороги он попытался, проткнув спецавтомобилю колесо, пишет Telegtam-канал «Инцидент Екатеринбург».
Конфликт разгорелся на Новой Сортировке. Мужчина уже присел около колеса, однако его спугнул водитель скорой. Сообщается, что избежать серьезных последствий удалось — мужчин договорились мирным путем.
В пресс-службе «Яндекс.Такси» заявили, что выяснят все обстоятельства случившегося.
Ранее в Екатеринбурге таксист изнасиловал нетрезвую пассажирку, которая возвращалась из бара.