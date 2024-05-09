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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

В Екатеринбурге таксист пытался проткнуть скорой колесо

Таксист попытался проткнуть колесо скорой помощи в Екатеринбурге

9 мая 2024, 08:27
Фото: Telegtam-канал «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге таксист пытался проткнуть скорой колесо

В Екатеринбурге водитель такси не мог проехать из-за вставшей на его пути скорой и попытался проткнуть колесо машины.

Таксист в Екатеринбурге, который очень спешил на вызов, застрял в пробке из-за скорой помощи. Убрать помеху с дороги он попытался, проткнув спецавтомобилю колесо, пишет Telegtam-канал «Инцидент Екатеринбург».

Видео: Telegtam-канал «Инцидент Екатеринбург»

Конфликт разгорелся на Новой Сортировке. Мужчина уже присел около колеса, однако его спугнул водитель скорой. Сообщается, что избежать серьезных последствий удалось — мужчин договорились мирным путем.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» заявили, что выяснят все обстоятельства случившегося.

Ранее в Екатеринбурге таксист изнасиловал нетрезвую пассажирку, которая возвращалась из бара.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Скорая помощь#Видео#Конфликт#Колесо#Таксист#18+#Екатеринбург
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