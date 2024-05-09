Театральный коллектив «Балаганчик» из Нижнего Тагила стал «звездой столицы»

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В Москве завершился фестиваль детского и юношеского творчества «Звезды столицы». Юные артисты из Нижнего Тагила представили несколько композиций и завоевали призовые места, сообщает учреждение дополнительного образования в социальных сетях.
В номинации «Художественное чтение» воспитанники студии «Балаганчик» получили дипломы лауреатов первой, второй и третей степени.
Диплом лауреатов второй степени жюри присудило за литературно-музыкальную композицию «Все движется любовью на земле».
Юные тагильчане не только отлично выступили на фестивале, но и прекрасно провели время. В частности, они побывали на выставке «Россия», которая проходит в павильонах ВДНХ.
Ранее тагильчане получили шесть Гран-при на хореографическом конкурсе «Волшебный каблучок».