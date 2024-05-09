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Тагильский театральный «Балаганчик» завоевал награды Международного фестиваля

Театральный коллектив «Балаганчик» из Нижнего Тагила стал «звездой столицы»

9 мая 2024, 12:32
Фото: ДДДЮТ Нижний Тагил

Тагильский театральный «Балаганчик» завоевал награды Международного фестиваля

Воспитанники театрального коллектива «Балаганчик» ДДДЮТ Нижнего Тагила показали отличные результаты на Международном фестивале детского творчества «Звезды столицы» в Москве.

В Москве завершился фестиваль детского и юношеского творчества «Звезды столицы». Юные артисты из Нижнего Тагила представили несколько композиций и завоевали призовые места, сообщает учреждение дополнительного образования в социальных сетях.

Фото: ДДДЮТ Нижний Тагил

В номинации «Художественное чтение» воспитанники студии «Балаганчик» получили дипломы лауреатов первой, второй и третей степени.

Диплом лауреатов второй степени жюри присудило за литературно-музыкальную композицию «Все движется любовью на земле».

Юные тагильчане не только отлично выступили на фестивале, но и прекрасно провели время. В частности, они побывали на выставке «Россия», которая проходит в павильонах ВДНХ.

Ранее тагильчане получили шесть Гран-при на хореографическом конкурсе «Волшебный каблучок».

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