Требовал деньги у санитара: в Краснотурьинске за вымогательство задержан завморгом

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Эль-Хатиба Хайтама Самира, сирийца по национальности с российским гражданством, задержали представители местного ОБЭП, сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Патологоанатом якобы требовал деньги с собственного подчиненного за право готовить трупы умерших к похоронам. Медицинское учреждение оказывает платные услуги родственникам: санитары моют тела покойных и одевают их в костюмы. За это сотрудник морга получал официальное вознаграждение, выдавая семьям чеки об оказанных услугах. Почему часть своего заработка ему пришлось отдавать начальнику, установит следствие.
Патологоанатому уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Эль-Хатиба Хайтама Самира имеет степень кандидата медицины. Раньше он работал в Волгограде, а в Краснотурьинскую больницу устроился по рекомендации экс-главврача Андрея Малькова.
Ранее в Нижнем Тагиле была задержана банда, вымогавшая деньги у горожан.