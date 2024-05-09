Требовал деньги у санитара: в Краснотурьинске за вымогательство задержан завморгом

Патологоанатом якобы требовал деньги с собственного подчиненного за право готовить трупы умерших к похоронам. Медицинское учреждение оказывает платные услуги родственникам: санитары моют тела покойных и одевают их в костюмы. За это сотрудник морга получал официальное вознаграждение, выдавая семьям чеки об оказанных услугах. Почему часть своего заработка ему пришлось отдавать начальнику, установит следствие.