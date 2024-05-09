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Заведующего моргом задержали в Краснотурьинске за вымогательство у санитара

Требовал деньги у санитара: в Краснотурьинске за вымогательство задержан завморгом

9 мая 2024, 08:50
Фото: Изображение Midjourney

Заведующего моргом задержали в Краснотурьинске за вымогательство у санитара

Заведующий патологоанатомическим отделением больницы Краснотурьинска был задержан по подозрению в вымогательстве у собственного подчиненного.

Эль-Хатиба Хайтама Самира, сирийца по национальности с российским гражданством, задержали представители местного ОБЭП, сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Патологоанатом якобы требовал деньги с собственного подчиненного за право готовить трупы умерших к похоронам. Медицинское учреждение оказывает платные услуги родственникам: санитары моют тела покойных и одевают их в костюмы. За это сотрудник морга получал официальное вознаграждение, выдавая семьям чеки об оказанных услугах. Почему часть своего заработка ему пришлось отдавать начальнику, установит следствие.

Патологоанатому уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Эль-Хатиба Хайтама Самира имеет степень кандидата медицины. Раньше он работал в Волгограде, а в Краснотурьинскую больницу устроился по рекомендации экс-главврача Андрея Малькова.

Ранее в Нижнем Тагиле была задержана банда, вымогавшая деньги у горожан.

Банда на дорогих автомобилях занималась вымогательством в Екатеринбурге
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#Дарья Бобровицкая#Больница#Краснотурьинск#Деньги#Криминал#Арест#Вымогательство#Санитар#18+#Екатеринбург#Патологоанатом
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