Цветы к могиле Неизвестного Солдата в Москве возложил президент Владимир Путин

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Российский лидер по уже сложившейся традиции после парада Победы вместе с иностранными гостями провел памятную акцию в Александровском саду, сообщает пресс-служба на официальном сайте Кремля.
Его сопровождали лидеры девяти иностранных государств, которые приехали на День Победы в Москву. Специально изготовленную цветочную гирлянду возложили к могиле военнослужащие Президентского полка, а президенты присоединились, почтив память павших букетами роз.
После этого военнослужащие исполнили гимн России
Погода в День Победы в Москве была очень холодной: ровно в 10 утра на Красной площади пошел снег, но к моменту проведения церемонии в Александровском саду он прекратился.
Напомним, что в 2017 году президент Владимир Путин возлагал цветы к памятнику Неизвестному Солдату под проливным дождем.
В Нижнем Тагиле на парад Победы пришли сотни зрителей.