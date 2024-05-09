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Updated Сегодня, 10:24

Владимир Путин возложил цветы к могиле Неизвестного Солдата в Москве

Цветы к могиле Неизвестного Солдата в Москве возложил президент Владимир Путин

9 мая 2024, 10:22
Фото: Kremlin.ru/ТАСС

Владимир Путин возложил цветы к могиле Неизвестного Солдата в Москве

Российского лидера во время традиционной памятной церемонии у захоронения Неизвестного Солдата у Кремлевской стены сопровождали коллеги-президенты из девяти стран.

Российский лидер по уже сложившейся традиции после парада Победы вместе с иностранными гостями провел памятную акцию в Александровском саду, сообщает пресс-служба на официальном сайте Кремля.

Его сопровождали лидеры девяти иностранных государств, которые приехали на День Победы в Москву. Специально изготовленную цветочную гирлянду возложили к могиле военнослужащие Президентского полка, а президенты присоединились, почтив память павших букетами роз.

После этого военнослужащие исполнили гимн России

Погода в День Победы в Москве была очень холодной: ровно в 10 утра на Красной площади пошел снег, но к моменту проведения церемонии в Александровском саду он прекратился.

Напомним, что в 2017 году президент Владимир Путин возлагал цветы к памятнику Неизвестному Солдату под проливным дождем.

В Нижнем Тагиле на парад Победы пришли сотни зрителей.

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