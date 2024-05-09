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Published Сегодня, 11:42

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В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

Ураганный ветер будет свирепствовать в Свердловской области 10 мая

9 мая 2024, 11:42
Фото: 1MI

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

В МЧС предупредили свердловчан о порывах ветра до 19 м/с. Ураган продолжит бушевать на территории региона 10 мая.

На территории Свердловской области сохраняется неустойчивая погода с сильным ветром. Его порывы в пятницу, 10 мая, будут достигать 19 м/с, предупреждает ГУ МЧС региона.

Ураган бушует в разных районах Свердловской области уже несколько дней. Так, в Нижнем Тагиле в среду, 8 мая, из-за сильных порывов отключились несколько светофоров на выезде. Автомобилисты рассказали, что им было страшно проезжать под горизонтальными штангами, так как те сильно шатались.

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Разбушевалась погода 8 мая и в Екатеринбурге: здесь ветер сорвал крышу с магазина «Монетка» на улице Проезжей, а на улице Кишиневской снес металлический забор.

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Аномальная погода установилась в Свердловской области с начала мая: так, в первые дни месяца в регионе прошли сильные снегопады. А 4 и 5 мая в Екатеринбурге выпало 96% месячной нормы осадков.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Погода#Снегопад#Предупреждение#Штормовое предупреждение#Екатеринбург#МЧС#Порывы ветра
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