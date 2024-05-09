Ураганный ветер будет свирепствовать в Свердловской области 10 мая

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
На территории Свердловской области сохраняется неустойчивая погода с сильным ветром. Его порывы в пятницу, 10 мая, будут достигать 19 м/с, предупреждает ГУ МЧС региона.
Ураган бушует в разных районах Свердловской области уже несколько дней. Так, в Нижнем Тагиле в среду, 8 мая, из-за сильных порывов отключились несколько светофоров на выезде. Автомобилисты рассказали, что им было страшно проезжать под горизонтальными штангами, так как те сильно шатались.
Разбушевалась погода 8 мая и в Екатеринбурге: здесь ветер сорвал крышу с магазина «Монетка» на улице Проезжей, а на улице Кишиневской снес металлический забор.
Аномальная погода установилась в Свердловской области с начала мая: так, в первые дни месяца в регионе прошли сильные снегопады. А 4 и 5 мая в Екатеринбурге выпало 96% месячной нормы осадков.