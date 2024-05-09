Ураганный ветер будет свирепствовать в Свердловской области 10 мая

Ураган бушует в разных районах Свердловской области уже несколько дней. Так, в Нижнем Тагиле в среду, 8 мая, из-за сильных порывов отключились несколько светофоров на выезде. Автомобилисты рассказали, что им было страшно проезжать под горизонтальными штангами, так как те сильно шатались.