tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

В Екатеринбурге потушен крупный пожар

В Екатеринбурге потушен крупный пожар

9 мая 2024, 10:39
Фото: Изображение Midjourney
Крупный пожар произошел в частном секторе Екатеринбурге. Пламя распространилось на площади 500 квадратных метров.

Сперва горело два дома в районе проспекта Космонавтов. Затем пламя перебросилось и на соседние дома.

В итоге спасатели потушили его, отметили в свердловском МЧС. Открытое горение было ликвидировано. Причину воспламенения сейчас выясняют специалисты. Сообщений о пострадавших не было.

Известно, что для тушения пожарным пришлось нарастить группировку до 37 спасателей и 13 спецмашин.

Ранее сообщалось, что селовек чуть не погиб из-за дебошира-поджигателя в Нижнем Тагиле. Его вывели из горящего дома. Самостоятельно оттуда выбрались еще 15 человек.

Появилось видео крупного пожара в Алапаевске
Узнать подробнее
Читайте также:
Горят два дома и хозпостройки: сильнейший пожар тушат огнеборцы в Алапаевске50 человек эвакуировались из загоревшегося магазина в Каменске-УральскомВ горящей многоэтажке в Екатеринбурге погиб 30-летний программист
#Дарья Сорокина#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Спасатели#Пожарные#Пламя#18+#Екатеринбург#МЧС#Пожарные машины
Подпишитесь
Z-символика и сотни зрителей: Парад Победы прошел в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:59
Природоохранный прокурор подал в суд на «Тагилдорстрой» из-за остатков пенопласта
Вчера, 08:37
Толстовки с хештегом и логотипом города появятся в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:03
Владислав Пинаев почтил память жертв трагедии на Театральной площади в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:53
Отключенные светофоры и пробки: ураганный ветер поднялся в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:55
9 мая в Нижнем Тагиле пройдет прощание с погибшим на СВО бойцом Андреем Пономаревым
Вчера, 14:16
"