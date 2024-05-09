В Екатеринбурге потушен крупный пожар

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Сперва горело два дома в районе проспекта Космонавтов. Затем пламя перебросилось и на соседние дома.
В итоге спасатели потушили его, отметили в свердловском МЧС. Открытое горение было ликвидировано. Причину воспламенения сейчас выясняют специалисты. Сообщений о пострадавших не было.
Известно, что для тушения пожарным пришлось нарастить группировку до 37 спасателей и 13 спецмашин.
Ранее сообщалось, что селовек чуть не погиб из-за дебошира-поджигателя в Нижнем Тагиле. Его вывели из горящего дома. Самостоятельно оттуда выбрались еще 15 человек.