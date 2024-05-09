В Екатеринбурге задержан сотрудник склада Wildberries после гибели девушки

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Возможный виновник трагической гибели девушки на складе Wildberries задержан в Екатеринбурге. Это 25-летний специалист по охране труда, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник в силовых структурах.
Возбуждено уголовное дело, однако под стражу фигуранта не заключили — до вынесения приговора сотрудник будет находиться под подпиской о невыезде.
Напомним, что 27-летняя сотрудника маркетплейса сорвалась с высоты седьмого этажа и погибла до приезда медиков. Склад, где произошла трагедия, пока не работает.
Ранее молодой человек выпал из окна, когда пришел по объявлению об аренде квартиры в Екатеринбурге.