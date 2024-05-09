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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Полиция в Екатеринбурге задержала сотрудника Wildberries после смерти на складе

В Екатеринбурге задержан сотрудник склада Wildberries после гибели девушки

9 мая 2024, 13:33
Фото: 1MI

Полиция в Екатеринбурге задержала сотрудника Wildberries после смерти на складе

Задержанный полицией Екатеринбурга мужчина отвечал за охрану труда на складе Wildberries.

Возможный виновник трагической гибели девушки на складе Wildberries задержан в Екатеринбурге. Это 25-летний специалист по охране труда, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

Возбуждено уголовное дело, однако под стражу фигуранта не заключили — до вынесения приговора сотрудник будет находиться под подпиской о невыезде.

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Напомним, что 27-летняя сотрудника маркетплейса сорвалась с высоты седьмого этажа и погибла до приезда медиков. Склад, где произошла трагедия, пока не работает.

Ранее молодой человек выпал из окна, когда пришел по объявлению об аренде квартиры в Екатеринбурге.

Наркоман выпал из окна в Екатеринбурге
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