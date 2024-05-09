В Нижнем Тагиле в День Победы сгорела квартира

В Нижнем Тагиле 9 мая из горящего дома спаслись 15 человек

Утром 9 мая около 8.00 в Нижнем Тагиле произошел пожар в жилом доме на улице Полярной. Самостоятельно выбраться из здания смогли 15 человек, трое из которых дети.