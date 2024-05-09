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Updated Сегодня, 14:31

В Нижнем Тагиле 9 мая из горящего дома спаслись 15 человек

В Нижнем Тагиле в День Победы сгорела квартира

9 мая 2024, 14:28
Фото: МЧС Свердловской области

В Нижнем Тагиле 9 мая из горящего дома спаслись 15 человек

Утром 9 мая около 8.00 в Нижнем Тагиле произошел пожар в жилом доме на улице Полярной. Самостоятельно выбраться из здания смогли 15 человек, трое из которых дети.

К месту происшествия съехались сразу пять пожарных спецавтомобилей, тушить огонь отправились 19 огнеборцев. Известно, что загорелась квартира на четвертом этаже шестиэтажного дома, сообщили в МЧС.

12 тагильчан смогли самостоятельно выбраться из дома и вывести с собой троих детей. Еще одного человека вывели из задымления спасатели, используя дыхательный аппарат.

В результате, огонь был скоро локализован, а разбор конструкций, которые пострадали от пожара, закончился около 9.10.

Напомним, недавно в Екатеринбурге 45 человек смогли самостоятельно эвакуироваться из-за пожара в Екатеринбурге.

Три человека сгорели во время пожара в селе Лая под Нижним Тагилом
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#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Пожарные#Квартира#Огонь#Пострадавшие#18+#Екатеринбург
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