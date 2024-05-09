В Нижнем Тагиле в День Победы сгорела квартира

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
К месту происшествия съехались сразу пять пожарных спецавтомобилей, тушить огонь отправились 19 огнеборцев. Известно, что загорелась квартира на четвертом этаже шестиэтажного дома, сообщили в МЧС.
12 тагильчан смогли самостоятельно выбраться из дома и вывести с собой троих детей. Еще одного человека вывели из задымления спасатели, используя дыхательный аппарат.
В результате, огонь был скоро локализован, а разбор конструкций, которые пострадали от пожара, закончился около 9.10.
Напомним, недавно в Екатеринбурге 45 человек смогли самостоятельно эвакуироваться из-за пожара в Екатеринбурге.