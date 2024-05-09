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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Память погибших в авиакатастрофе 9 мая 1993 года горожан почтили в Нижнем Тагиле

Владислав Пинаев почтил память жертв трагедии на Театральной площади в Нижнем Тагиле

9 мая 2024, 04:53
Фото: tagilcity.ru

Память погибших в авиакатастрофе 9 мая 1993 года горожан почтили в Нижнем Тагиле

31 год назад, 9 мая 1993 года, на Театральной площади во время праздничного шоу рухнул самолет Як-52. В тот день погибли 18 человек, еще 16 получили телесные повреждения разной степени тяжести. Тагильские чиновники почтили память жертв этой трагедии.

События того рокового дня на Театральной площади увековечил памятный знак в честь погибших в авиакатастрофе тагильчан. Ежегодно 9 мая к мемориалу приносят цветы не только родные и близкие жертв, но и первые лица города. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, глава администрации Дзержинского района Александр Ревенко, глава администрации Ленинского района Вячеслав Горячкин, председатель комитета областного ЗакСо по социальной политике Вячеслав Погудин и другие сотрудники городской администрации приняли участие в акции, вспомнив ту жуткую трагедию.

Возложению цветов к памятному знаку, посвященному авиакатастрофе 9 мая 1993 года на Театральной площади в Нижнем Тагиле.Возложению цветов к памятному знаку, посвященному авиакатастрофе 9 мая 1993 года на Театральной площади в Нижнем Тагиле.
Возложению цветов к памятному знаку, посвященному авиакатастрофе 9 мая 1993 года на Театральной площади в Нижнем Тагиле.Возложению цветов к памятному знаку, посвященному авиакатастрофе 9 мая 1993 года на Театральной площади в Нижнем Тагиле.
Возложению цветов к памятному знаку, посвященному авиакатастрофе 9 мая 1993 года на Театральной площади в Нижнем Тагиле.Возложению цветов к памятному знаку, посвященному авиакатастрофе 9 мая 1993 года на Театральной площади в Нижнем Тагиле.
Возложению цветов к памятному знаку, посвященному авиакатастрофе 9 мая 1993 года на Театральной площади в Нижнем Тагиле.Возложению цветов к памятному знаку, посвященному авиакатастрофе 9 мая 1993 года на Театральной площади в Нижнем Тагиле.
Возложению цветов к памятному знаку, посвященному авиакатастрофе 9 мая 1993 года на Театральной площади в Нижнем Тагиле.Возложению цветов к памятному знаку, посвященному авиакатастрофе 9 мая 1993 года на Театральной площади в Нижнем Тагиле.
Возложению цветов к памятному знаку, посвященному авиакатастрофе 9 мая 1993 года на Театральной площади в Нижнем Тагиле.Возложению цветов к памятному знаку, посвященному авиакатастрофе 9 мая 1993 года на Театральной площади в Нижнем Тагиле.
Возложению цветов к памятному знаку, посвященному авиакатастрофе 9 мая 1993 года на Театральной площади в Нижнем Тагиле.Возложению цветов к памятному знаку, посвященному авиакатастрофе 9 мая 1993 года на Театральной площади в Нижнем Тагиле.
Возложению цветов к памятному знаку, посвященному авиакатастрофе 9 мая 1993 года на Театральной площади в Нижнем Тагиле.Возложению цветов к памятному знаку, посвященному авиакатастрофе 9 мая 1993 года на Театральной площади в Нижнем Тагиле.
Возложению цветов к памятному знаку, посвященному авиакатастрофе 9 мая 1993 года на Театральной площади в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

Напомним, в случившемся тогда обвинили летчика Як-52, выполнявшего трюк в опасной близости с землей. Однако позже в результате следственных мероприятий виновным был признан руководитель авиаспортклуба Федор Бушма. Именно он изменил программу праздничного выступления и перенес ее на Театральную площадь.

Ранее TagilCity.ru сообщал о другой патриотической акции, прошедшей 8 мая на площади Трудовой доблести в Нижнем Тагиле.

«Мы помним». Акция памяти прошла на площади Трудовой доблести в Нижнем Тагиле
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#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Администрация#Авиакатастрофа#Театральная площадь#Владислав Пинаев#Цветы#Память#Ибрагим Абдулкадыров#Вячеслав Погудин#Жертвы#Администрация Нижнего Тагила#Трагедия#События#Екатеринбург#9 Мая
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