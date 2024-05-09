Владислав Пинаев почтил память жертв трагедии на Театральной площади в Нижнем Тагиле

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Published Сегодня, 04:53
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События того рокового дня на Театральной площади увековечил памятный знак в честь погибших в авиакатастрофе тагильчан. Ежегодно 9 мая к мемориалу приносят цветы не только родные и близкие жертв, но и первые лица города. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, глава администрации Дзержинского района Александр Ревенко, глава администрации Ленинского района Вячеслав Горячкин, председатель комитета областного ЗакСо по социальной политике Вячеслав Погудин и другие сотрудники городской администрации приняли участие в акции, вспомнив ту жуткую трагедию.
Напомним, в случившемся тогда обвинили летчика Як-52, выполнявшего трюк в опасной близости с землей. Однако позже в результате следственных мероприятий виновным был признан руководитель авиаспортклуба Федор Бушма. Именно он изменил программу праздничного выступления и перенес ее на Театральную площадь.
Ранее TagilCity.ru сообщал о другой патриотической акции, прошедшей 8 мая на площади Трудовой доблести в Нижнем Тагиле.