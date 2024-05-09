Владислав Пинаев почтил память жертв трагедии на Театральной площади в Нижнем Тагиле

События того рокового дня на Театральной площади увековечил памятный знак в честь погибших в авиакатастрофе тагильчан. Ежегодно 9 мая к мемориалу приносят цветы не только родные и близкие жертв, но и первые лица города. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, глава администрации Дзержинского района Александр Ревенко, глава администрации Ленинского района Вячеслав Горячкин, председатель комитета областного ЗакСо по социальной политике Вячеслав Погудин и другие сотрудники городской администрации приняли участие в акции, вспомнив ту жуткую трагедию.