Z-символика и сотни зрителей: Парад Победы прошел в Нижнем Тагиле

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Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:37
Парад Победы проходит в Нижнем Тагиле. На нем собрались сотни граждан. Мероприятие, как обычно, было красочным. На нем присутствовали в том числе представители власти, включая мэра города Владислава Пинаева, передает корреспондент TagilCity.ru с мест событий.
79 лет назад зажглась звезда Великой Победы. Память о войне остается живой, близкой каждому сердцу. Вечная память всем, кто не жалея жизни, защищал Родину и совершил свой бессмертный подвиг. Восемь человек стали полными кавалерами Ордера Славы. С первого дня войны город жил одной целью. Все для фронта, все для победы. Выпуск 25 тысяч знаменитых танков Т-34, миллионов тонн чугуна и стали, миллионов снарядов, множество наименований другой продукции для фронта. Таким был вклад в победу тагильских машиностроителей, металлургов, горняков, химиков, железнодорожников и коллективов других предприятий, — сказал Владислав Пинаев.
Также он добавил, что город гордится героями, которые сейчас выполняют боевые задания в зоне СВО. Он выразил свои глубокие слова благодарности в адрес военных. Затем Владислав Пинаев поблагодарил коллективы заводов, которые снабжают военнослужащих всем необходимым.
Поздравительную речь сказал и замгубернатора Алексей Кузнецов. Свою речь он сказал от имени губернатора и правительства Свердловской области.
Я поздравляю вас с Днем Победы! 79 лет назад этот праздник, победа и весна, пришли в дом каждого нашего великого и большого государства. Долгие ночи и дни наши деды, родители, давали нам победу и на фронте и в тылу. И Нижний Тагил записан в истории этой великой Победы. Не зря в вашем городе одним из первых появилась стела, которая говорит, что Нижний Тагил — это город трудовой доблести, — сказал заместитель губернатора Алексей Кузнецов.
После этого состоялось возложение цветов в память о погибших в авиакатастрофе 9 мая 1993 года. Тогда на Театральной площади во время праздничного шоу рухнул самолет Як-52. В тот день погибли 18 человек.