Житель Екатеринбурга вылез в окно и собрал зрителей

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Свидетели вызвали на место полицейских. Они и другие екатеринбуржцы пытались отговорить мужчину от этого поступка, сообщается в паблике «Бандитский центр Екб».
Тем временем мужик всё ещё не слез с окна. На место приехала бригада пожарных, — сообщали очевидцы.
Чуть позднее они рассказали, что мужчину сняли с окна и отвезли на скорой в больницу. Судя по видео с мест событий, мужчину уводили из дома, скрутив руки.
Ранее сообщалось, что наркоман выпал из окна в Екатеринбурге. В этот момент он был под воздействием веществ.