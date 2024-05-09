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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Житель Екатеринбурга вылез в окно и собрал зрителей

Житель Екатеринбурга вылез в окно и собрал зрителей

9 мая 2024, 10:25
Фото: «Бандитский центр Екб»
В Солнечном микрорайоне очевидцы застали, как мужчина стоял на краю окна. Они утверждают, что он пытался выпрыгнуть. Это произошло 9 мая.

Свидетели вызвали на место полицейских. Они и другие екатеринбуржцы пытались отговорить мужчину от этого поступка, сообщается в паблике «Бандитский центр Екб».

Фото: «Бандитский центр Екб»
Тем временем мужик всё ещё не слез с окна. На место приехала бригада пожарных, — сообщали очевидцы.

Чуть позднее они рассказали, что мужчину сняли с окна и отвезли на скорой в больницу. Судя по видео с мест событий, мужчину уводили из дома, скрутив руки.

Ранее сообщалось, что наркоман выпал из окна в Екатеринбурге. В этот момент он был под воздействием веществ.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Больница#Свердловская область#Полиция#Пожарные#Скорая помощь#18+#Екатеринбург#Прыжок из окна#Солнечный микрорайон
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