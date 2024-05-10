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В Свердловской области пойман 141 нарушитель противопожарного режима

141 человек разжигал костры во время снегопадов в лесах Свердловской области

10 мая 2024, 11:12
Фото: 1MI

В Свердловской области пойман 141 нарушитель противопожарного режима

В Свердловской области 141 человек за праздники нарушил противопожарный режим. Это люди, которые развели костры в лесах ради шашлыков, а также те, кто сжигал сухую растительность на своих садовых участках.

Отмечается, что даже снегопады, которые накрыли регион в начале месяца, не остановили некоторых свердловчан от разведения костров, рассказали в департаменте информполитики региона.

Напомним, что простым жителям за нарушение режима обычно назначают штраф 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч, для ИП— от 60 тысяч, а юрлицам придется отдать от 400 тысяч.

Ранее был опубликован график, по которому будут ловить нарушителей, которые разводят костры в неположенных местах.

В Нижнем Тагиле усилят группы по контролю за особым противопожарным режимом
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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Штраф#Рейд#Снегопады#Сухая трава#Противопожарный режим#Екатеринбург#Шашлыки#Костры
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