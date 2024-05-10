141 человек разжигал костры во время снегопадов в лесах Свердловской области

В Свердловской области пойман 141 нарушитель противопожарного режима

В Свердловской области 141 человек за праздники нарушил противопожарный режим. Это люди, которые развели костры в лесах ради шашлыков, а также те, кто сжигал сухую растительность на своих садовых участках.