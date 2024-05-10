141 человек разжигал костры во время снегопадов в лесах Свердловской области

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Отмечается, что даже снегопады, которые накрыли регион в начале месяца, не остановили некоторых свердловчан от разведения костров, рассказали в департаменте информполитики региона.
Напомним, что простым жителям за нарушение режима обычно назначают штраф 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч, для ИП— от 60 тысяч, а юрлицам придется отдать от 400 тысяч.
Ранее был опубликован график, по которому будут ловить нарушителей, которые разводят костры в неположенных местах.