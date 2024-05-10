Асфальт провалился на оживленной дороге в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
На месте уже трудятся коммунальные рабочие, рассказали очевидцы в паблике «Тагил без ям». Обрушившийся участок уже огородили. Напомним, что по этой части дороги ездит в том числе общественный транспорт.
В целом в районе Высокогорского механического завода регулярно наблюдается проблема большого потока авто из-за аварийного ремонта моста на Серовском тракте. Многие автомобилисты едут через ВМЗ. Теперь водители, которые объезжают мост, будут стоять в пробках дольше, считают пользователи соцсетей.
Некоторые автомобилисты жалуются, что не знают как объехать данный участок, так как считают, что объезд через Горбуново — не лучший вариант, так как по этой дороге тоже ездит много садоводов, там часто наблюдаются пробки.
Ранее сообщалось, что огромная лужа взяла в осаду жителей дома на Уралмаше в Екатеринбурге. Они пожаловались на трудности проезда по двору и даже на проблемы при выходе из подъезда.