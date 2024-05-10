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Асфальт провалился на оживленной дороге в Нижнем Тагиле

Асфальт провалился на оживленной дороге в Нижнем Тагиле

10 мая 2024, 09:58
Фото: «Тагил без ям»
В Нижнем Тагиле на улице Верхняя Черепанова, 60А в микрорайоне Выя обвалилась часть асфальта. Дело в том, что под проезжей частью провалилась камера.

На месте уже трудятся коммунальные рабочие, рассказали очевидцы в паблике «Тагил без ям». Обрушившийся участок уже огородили. Напомним, что по этой части дороги ездит в том числе общественный транспорт.

Фото: «Тагил без ям»

В целом в районе Высокогорского механического завода регулярно наблюдается проблема большого потока авто из-за аварийного ремонта моста на Серовском тракте. Многие автомобилисты едут через ВМЗ. Теперь водители, которые объезжают мост, будут стоять в пробках дольше, считают пользователи соцсетей.

Некоторые автомобилисты жалуются, что не знают как объехать данный участок, так как считают, что объезд через Горбуново — не лучший вариант, так как по этой дороге тоже ездит много садоводов, там часто наблюдаются пробки.

Ранее сообщалось, что огромная лужа взяла в осаду жителей дома на Уралмаше в Екатеринбурге. Они пожаловались на трудности проезда по двору и даже на проблемы при выходе из подъезда.

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Свердловская область#Дорога#Мост#Асфальт#Коммунальные услуги#Объезд#Екатеринбург#Происшествие#Пробки
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