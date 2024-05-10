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Автобус с пассажирами в Санкт-Петербурге проломил ограждение и рухнул в реку Мойку

Автобус с пассажирами в Санкт-Петербурге проломил ограждение и рухнул в реку Мойку

10 мая 2024, 12:57
Фото: Группа ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Пассажирский автобус в Санкт-Петербурге упал в реку Мойку вместе с пассажирами. Происшествие случилось 10 мая 2024 года.

Некоторые пассажиры сумели выбраться из воды сразу. При этом среди них у нескольких человек были окровавлены руки. По предположению очевидцев, они поранились, когда разбивали стекло в окне, пишет «КП-Санкт-Петербург».

Вскоре к месту происшествия приехали сотрудники экстренных служб. Петербурженка рассказала, что из автобуса спасатели достали семерых человек, которые находились без сознания. Всего в салоне в момент аварии находилось 20 человек.

По неофициальной информации, один человек погиб. Восемь пострадавших отвезли в больницу. 10 пассажиров выбрались самостоятельно. Известно, что водитель транспорта, поворачивая на Поцелуев мост, не справился с управлением.

Напомним, в апреле 2024 года в Нижнем Тагиле из-за резкого торможения автобуса одна из пассажирок упала и получила ушиб предплечья.

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