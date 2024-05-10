Автобус с пассажирами в Санкт-Петербурге проломил ограждение и рухнул в реку Мойку

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Некоторые пассажиры сумели выбраться из воды сразу. При этом среди них у нескольких человек были окровавлены руки. По предположению очевидцев, они поранились, когда разбивали стекло в окне, пишет «КП-Санкт-Петербург».
Вскоре к месту происшествия приехали сотрудники экстренных служб. Петербурженка рассказала, что из автобуса спасатели достали семерых человек, которые находились без сознания. Всего в салоне в момент аварии находилось 20 человек.
По неофициальной информации, один человек погиб. Восемь пострадавших отвезли в больницу. 10 пассажиров выбрались самостоятельно. Известно, что водитель транспорта, поворачивая на Поцелуев мост, не справился с управлением.
Напомним, в апреле 2024 года в Нижнем Тагиле из-за резкого торможения автобуса одна из пассажирок упала и получила ушиб предплечья.