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Updated Сегодня, 14:26

Автоинспекторы в Ирбите задержали пьяного водителя автомобиля

Автоинспекторы в Ирбите задержали пьяного водителя автомобиля

10 мая 2024, 14:24
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Сотрудники ГИБДД в Ирбите задержали пьяного водителя иномарки Mitsubishi Lancer 9 мая 2024 года.

Так, автоинспекторы остановили 30-летнего водителя для проверки документов и заметили, что у него есть симптомы алкогольного опьянения. Автомобилист отрицать подозрения не стал, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Освидетельствование показало, что мужчина был пьян. Свердловчанина отстранили от вождения автомобильного транспорта. Иномарку отправили на спецстоянку. Горожанину грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.

Напомним, с 8 по 12 мая 2024 года в Нижнем Тагиле проходят проверки по выявлению водителей в алкогольном опьянении и с отсутствием прав на вождение.

7 пьяных и 9 бесправных водителей ездили по Нижнему Тагилу
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