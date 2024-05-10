Автоинспекторы в Ирбите задержали пьяного водителя автомобиля

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Так, автоинспекторы остановили 30-летнего водителя для проверки документов и заметили, что у него есть симптомы алкогольного опьянения. Автомобилист отрицать подозрения не стал, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Освидетельствование показало, что мужчина был пьян. Свердловчанина отстранили от вождения автомобильного транспорта. Иномарку отправили на спецстоянку. Горожанину грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.
Напомним, с 8 по 12 мая 2024 года в Нижнем Тагиле проходят проверки по выявлению водителей в алкогольном опьянении и с отсутствием прав на вождение.