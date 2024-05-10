Автомобилист не заметил пешехода в Верхней Пышме и сбил его насмерть

Водитель подвозил компанию молодых людей в садовое товарищество. Один из них, находясь в нетрезвом состоянии, вышел из автомобиля и упал. Автомобилист, не заметив этого, при развороте наехал на него, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.