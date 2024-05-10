Автомобилист не заметил пешехода в Верхней Пышме и сбил его насмерть

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Водитель подвозил компанию молодых людей в садовое товарищество. Один из них, находясь в нетрезвом состоянии, вышел из автомобиля и упал. Автомобилист, не заметив этого, при развороте наехал на него, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Пострадавший пешеход вскоре скончался от полученных повреждений в результате наезда. Смерть наступила до приезда скорой помощи.
Напомним, 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле пешеход попал под машину, переходя дорогу на красный свет. После врачебного осмотра пострадавшего отпустили домой.