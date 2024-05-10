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Автомобилист не заметил пешехода в Верхней Пышме и сбил его насмерть

Автомобилист не заметил пешехода в Верхней Пышме и сбил его насмерть

10 мая 2024, 11:45
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Верхней Пышме водитель Toyota Prius насмерть сбил пешехода. ДТП случилось около СНТ «Сагра-1» 8 мая 2024 года.

Водитель подвозил компанию молодых людей в садовое товарищество. Один из них, находясь в нетрезвом состоянии, вышел из автомобиля и упал. Автомобилист, не заметив этого, при развороте наехал на него, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Пострадавший пешеход вскоре скончался от полученных повреждений в результате наезда. Смерть наступила до приезда скорой помощи.

Напомним, 6 мая 2024 года в Нижнем Тагиле пешеход попал под машину, переходя дорогу на красный свет. После врачебного осмотра пострадавшего отпустили домой.

Спровоцировавший ДТП житель Нижнего Тагила скончался в больнице
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