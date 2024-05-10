tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения с битами на мужчину в Екатеринбурге

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения с битами на мужчину в Екатеринбурге

10 мая 2024, 10:39
Фото: 1MI
Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение о возбуждении уголовного дела после того, когда двое юношей напали на людей с битами в Екатеринбурге.

Напали злоумышленники в том числе на детей и других прохожих. Кроме того, они повредили муниципальное имущество, сообщает региональный СК.

Теперь свердловскому руководителю СК Константину Мирошниченко предстоит отчитаться об итогах расследования.

Ранее таксист-мигрант попал под статью после пореза колес скорой помощи в Екатеринбурге. Таким образом мужчина хотел побыстрее выбраться из пробки на дороги. Однако из-за него в больницу позднее доставили пациентку.

Ради пахлавы грабитель напал на магазин в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Неадекват ударил кулаком в глаз пенсионерку в самом центре Нижнего ТагилаВ Арамиле подростки ради сигарет и пива разгромили двор домаСосед с ножом напал на жителей ЖК в Екатеринбурге
#Дарья Сорокина#Дети#Свердловская область#Уголовное дело#Криминал#Расследование#Юноши#Злоумышленники#Мужчины#Прохожие#СК РФ#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
Z-символика и сотни зрителей: Парад Победы прошел в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:59
Природоохранный прокурор подал в суд на «Тагилдорстрой» из-за остатков пенопласта
8 мая, 08:37
Толстовки с хештегом и логотипом города появятся в Нижнем Тагиле
8 мая, 14:03
Владислав Пинаев почтил память жертв трагедии на Театральной площади в Нижнем Тагиле
Вчера, 04:53
Отключенные светофоры и пробки: ураганный ветер поднялся в Нижнем Тагиле
8 мая, 14:55
9 мая в Нижнем Тагиле пройдет прощание с погибшим на СВО бойцом Андреем Пономаревым
8 мая, 14:16
"