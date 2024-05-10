Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения с битами на мужчину в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
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Updated Сегодня, 10:41
Напали злоумышленники в том числе на детей и других прохожих. Кроме того, они повредили муниципальное имущество, сообщает региональный СК.
Теперь свердловскому руководителю СК Константину Мирошниченко предстоит отчитаться об итогах расследования.
Ранее таксист-мигрант попал под статью после пореза колес скорой помощи в Екатеринбурге. Таким образом мужчина хотел побыстрее выбраться из пробки на дороги. Однако из-за него в больницу позднее доставили пациентку.