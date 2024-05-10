Бизнесмен объявлен в розыск за снос усадьбы в центре Екатеринбурга

Техника была замечена у дома Топоркова. Снос начали в январе. Рабочие стали демонтировать здание ночью. Это привело в недоумение общественников, которые за несколько лет до этого восстановили сооружение. А администрации тогда сообщили, что о сносе их никто не уведомлял. Общественники пожаловались губернатору, после этого снос был остановлен.