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Бизнесмен объявлен в розыск за снос усадьбы в центре Екатеринбурга

Бизнесмен объявлен в розыск за снос усадьбы в центре Екатеринбурга

10 мая 2024, 05:43
Фото: 1MI
В розыск объявлен бизнесмен, который снес часть усадьбы в центре Екатеринбурга. Это экс-глава турагентства «Клео Тур» Максим Пузанков.

Информация о розыске размещена на портале МВД РФ. В конце январе Пузанков попытался снести старинную усадьбу Топоркова. Ищут его по обвинению в уголовном преступлении. Что именно за статья, неизвестно.

Техника была замечена у дома Топоркова. Снос начали в январе. Рабочие стали демонтировать здание ночью. Это привело в недоумение общественников, которые за несколько лет до этого восстановили сооружение. А администрации тогда сообщили, что о сносе их никто не уведомлял. Общественники пожаловались губернатору, после этого снос был остановлен.

Затем усадьбу внесли в перечень объектов с характеристиками ОКН. 20 апреля около сооружения снова были замечены рабочие.

Ранее сообщалось, что в регионе разыскивается должник по алиментам.

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