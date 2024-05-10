Бизнесмен объявлен в розыск за снос усадьбы в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Информация о розыске размещена на портале МВД РФ. В конце январе Пузанков попытался снести старинную усадьбу Топоркова. Ищут его по обвинению в уголовном преступлении. Что именно за статья, неизвестно.
Техника была замечена у дома Топоркова. Снос начали в январе. Рабочие стали демонтировать здание ночью. Это привело в недоумение общественников, которые за несколько лет до этого восстановили сооружение. А администрации тогда сообщили, что о сносе их никто не уведомлял. Общественники пожаловались губернатору, после этого снос был остановлен.
Затем усадьбу внесли в перечень объектов с характеристиками ОКН. 20 апреля около сооружения снова были замечены рабочие.
Ранее сообщалось, что в регионе разыскивается должник по алиментам.