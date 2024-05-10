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Допавтобусы отвезут жителей Невьянска на кладбище

Допавтобусы отвезут жителей Невьянска на кладбище

10 мая 2024, 08:26
Фото: 1MI
В связи с Православным праздником Радоницей 14 мая в Невьянске будут организованы дополнительные рейсы на кладбище «Осиновское».

Расписание:

Отправление от Спасо–Преображенского Собора: каждый час с 9:00 до 19:00. Отправление от кладбища «Осиновское» также ежечасно с 10:00 до 19:00. Последний рейс запланирован на 19:30.

Напомним, что Радоница — день особого поминовения усопших. Он отмечается православными на девятый день после Пасхи. В этот день многие христиане посещают могилы своих умерших родственников.

В прошлом году на Радоницу у Центрального кладбища Нижнего Тагила возникла пробка из автомобилей. На дорогах усиленно патрулировали экипажи ГИБДД.

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#Дарья Сорокина#Невьянск#Кладбище#Расписание#Общественный транспорт#Городской транспорт#Православный праздник#Автобусы#Екатеринбург
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