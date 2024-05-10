Допавтобусы отвезут жителей Невьянска на кладбище

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Расписание:
Отправление от Спасо–Преображенского Собора: каждый час с 9:00 до 19:00. Отправление от кладбища «Осиновское» также ежечасно с 10:00 до 19:00. Последний рейс запланирован на 19:30.
Напомним, что Радоница — день особого поминовения усопших. Он отмечается православными на девятый день после Пасхи. В этот день многие христиане посещают могилы своих умерших родственников.
В прошлом году на Радоницу у Центрального кладбища Нижнего Тагила возникла пробка из автомобилей. На дорогах усиленно патрулировали экипажи ГИБДД.