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Два человека пострадали в ДТП на перекрестке в Екатеринбурге

Два человека пострадали в ДТП на перекрестке в Екатеринбурге

10 мая 2024, 15:50
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге столкнулись автомобили Volkswagen и Peugeot на перекрестке улиц Таватуйская — Маневровая. Есть пострадавшие. Авария случилась 10 мая 2024 года.

Водитель Peugeot не уступил место Volkswagen, из-за чего между автомобилями произошло столкновение, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В аварии пострадали два пассажира Volkswagen — 18-летняя девушка и 22-летний молодой человек. Их отвезли в медучреждения. Они получили черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. У девушки также травмирована левая рука.

Напомним, на Кольцовском тракте в Екатеринбурге случилась массовая дорожная авария. Столкнулись четыре автомобиля. Информации о пострадавших нет.

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