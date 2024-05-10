Два человека пострадали в ДТП на перекрестке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Водитель Peugeot не уступил место Volkswagen, из-за чего между автомобилями произошло столкновение, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.
В аварии пострадали два пассажира Volkswagen — 18-летняя девушка и 22-летний молодой человек. Их отвезли в медучреждения. Они получили черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. У девушки также травмирована левая рука.
Напомним, на Кольцовском тракте в Екатеринбурге случилась массовая дорожная авария. Столкнулись четыре автомобиля. Информации о пострадавших нет.