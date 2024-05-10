На 16-летнюю девушку из Челябинской области возбудили дело за совращение мальчика

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
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Некоторое время назад девушка познакомилась с мальчиком и начала с ним дружить. Вскоре она пригласила его к себе в гости, где между ними произошла связь, пишет «Курс дела».
Родители пятиклассника узнали о случившемся, обнаружив в телефоне сына их переписку. После этого они обратились в правоохранительные органы. В ведомстве было возбуждено уголовное дело в отношении челябинки. Известно, что девушка признала свою вину.
Напомним, 23 февраля 2024 года в Первоуральске несколько школьников изнасиловали 11-летнюю девочку. В отношении подростков возбудили уголовное дело. Мальчиков планируют отправить в спецшколу, а потом в колонию для несовершеннолетних.