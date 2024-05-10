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На 16-летнюю девушку из Челябинской области возбудили дело за совращение мальчика

На 16-летнюю девушку из Челябинской области возбудили дело за совращение мальчика

10 мая 2024, 16:58
Фото: 1MI
В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней девушки за интимную связь с 12-летним учеником пятого класса.

Некоторое время назад девушка познакомилась с мальчиком и начала с ним дружить. Вскоре она пригласила его к себе в гости, где между ними произошла связь, пишет «Курс дела».

Родители пятиклассника узнали о случившемся, обнаружив в телефоне сына их переписку. После этого они обратились в правоохранительные органы. В ведомстве было возбуждено уголовное дело в отношении челябинки. Известно, что девушка признала свою вину.

Напомним, 23 февраля 2024 года в Первоуральске несколько школьников изнасиловали 11-летнюю девочку. В отношении подростков возбудили уголовное дело. Мальчиков планируют отправить в спецшколу, а потом в колонию для несовершеннолетних.

Стали известны новые подробности скандала с групповым сексом с 11-летней девочкой
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