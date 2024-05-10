Под Екатеринбургом пьяный пассажир выходил из такси и попал под машину

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Updated Сегодня, 10:00
Произошло это в саду «Сагра-1» под Екатеринбургом. За рулем иномарки Toyota находился 52-летний водитель такси. Сбил он 20-летнего юношу, которого подвозил. Пьяный молодой человек вышел из машины и упал на землю. Водитель в это время разворачивался и не заметил лежащего, отметили в УГИБДД по региону.
Водитель такси рассказал, что он доставил пьяную компанию в сады. Один из них вышел и сразу же упал. Водителю не было его видно, и при развороте он проехал по молодому человеку.
Стаж вождения мужчины составляет 24 года. В день трагедии он был трезвым. Представители ГИБДД выясняют все обстоятельства ЧП.
Напомним, что недавно автомобиль сбил курьера на велосипеде в Екатеринбурге. Молодой человек скончался.