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Published Сегодня, 09:57

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Таксист сбил своего пьяного пассажира под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом пьяный пассажир выходил из такси и попал под машину

10 мая 2024, 09:57
Фото: Изображение Midjourney

Таксист сбил своего пьяного пассажира под Екатеринбургом

В Свердловской области пьяный пассажир попал под машину. Пострадавший скончался.

Произошло это в саду «Сагра-1» под Екатеринбургом. За рулем иномарки Toyota находился 52-летний водитель такси. Сбил он 20-летнего юношу, которого подвозил. Пьяный молодой человек вышел из машины и упал на землю. Водитель в это время разворачивался и не заметил лежащего, отметили в УГИБДД по региону.

Водитель такси рассказал, что он доставил пьяную компанию в сады. Один из них вышел и сразу же упал. Водителю не было его видно, и при развороте он проехал по молодому человеку.

Стаж вождения мужчины составляет 24 года. В день трагедии он был трезвым. Представители ГИБДД выясняют все обстоятельства ЧП.

Напомним, что недавно автомобиль сбил курьера на велосипеде в Екатеринбурге. Молодой человек скончался.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Смерть#Такси#Пассажир#18+#Екатеринбург#Авария
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