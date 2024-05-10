Под Екатеринбургом пьяный пассажир выходил из такси и попал под машину

Произошло это в саду «Сагра-1» под Екатеринбургом. За рулем иномарки Toyota находился 52-летний водитель такси. Сбил он 20-летнего юношу, которого подвозил. Пьяный молодой человек вышел из машины и упал на землю. Водитель в это время разворачивался и не заметил лежащего, отметили в УГИБДД по региону.