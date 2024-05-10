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Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Погибший под колесами такси житель Екатеринбурга был чемпионом РФ по пауэрлифтингу

Погибший под колесами такси житель Екатеринбурга был чемпионом РФ по пауэрлифтингу

10 мая 2024, 15:04
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга, погибший после наезда машины такси, занимался профессиональным спортом и был чемпионом РФ.

Незадолго до гибели молодой человек выиграл кубок России по пауэрлифтингу среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Он учился в коррекционной школе и занимался легкой атлетикой, а также плаванием, пишет Ура.ру.

По словам его тренера, свердловчанин любил спорт и был семикратным чемпионом, а также являлся жизнелюбивым человеком. Кроме того, известно, что у погибшего спортсмена была третья группа инвалидности.

Напомним, 8 мая 2024 года чемпион, находясь в нетрезвом состоянии, погиб из-за того, что водитель такси, совершая разворот, не заметил, что он упал и наехал на него.

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