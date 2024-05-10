Погибший под колесами такси житель Екатеринбурга был чемпионом РФ по пауэрлифтингу

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Незадолго до гибели молодой человек выиграл кубок России по пауэрлифтингу среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Он учился в коррекционной школе и занимался легкой атлетикой, а также плаванием, пишет Ура.ру.
По словам его тренера, свердловчанин любил спорт и был семикратным чемпионом, а также являлся жизнелюбивым человеком. Кроме того, известно, что у погибшего спортсмена была третья группа инвалидности.
Напомним, 8 мая 2024 года чемпион, находясь в нетрезвом состоянии, погиб из-за того, что водитель такси, совершая разворот, не заметил, что он упал и наехал на него.