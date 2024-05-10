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Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

После громкого звука и яркого свечения в поселке Сысерть пропало электричество

После громкого звука и яркого свечения в поселке Сысерть пропало электричество

10 мая 2024, 07:52
Фото: 1MI
Свет отключили в поселке Сысерть после громкого звука и яркого свечения. Это произошло примерно в 5 часов утра 9 мая.

Некоторые местные жители проснулись от громкого звука, которая напоминал высоковольтную вышку, сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург».

Позвонила в 112 и сообщила об этом. Без света сидели часов до 12 дня. В 8 часов опять вырубили, — пожаловалась местная жительница.

Она добавила, что на улице стояла минусовая погода, а они остались без обогревателя, из-за чего замерзли.

Ранее сообщалось, что ущерб электросетям Свердловской области из-за снегопадов оценен в 50 млн рублей.

79 тысяч жителей Свердловской области остались без света из-за снегопада
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#Дарья Сорокина#Происшествия#Электричество#Жалоба#Сысерть#Вспышка#Екатеринбург#112
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