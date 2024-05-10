После громкого звука и яркого свечения в поселке Сысерть пропало электричество

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Некоторые местные жители проснулись от громкого звука, которая напоминал высоковольтную вышку, сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург».
Позвонила в 112 и сообщила об этом. Без света сидели часов до 12 дня. В 8 часов опять вырубили, — пожаловалась местная жительница.
Она добавила, что на улице стояла минусовая погода, а они остались без обогревателя, из-за чего замерзли.
Ранее сообщалось, что ущерб электросетям Свердловской области из-за снегопадов оценен в 50 млн рублей.