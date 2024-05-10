Самбисты нижнетагильского клуба «Вымпел» посетили музейный комплекс Верхней Пышмы

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Борцы клуба самбо «Вымпел» спортивной школы «Тагилстрой» вместе со своими родителями побывали в Музее военной техники и Музее авиации «Крылья Победы». Коллекция боевой и гражданской техники, представленная в одном из крупнейших технических комплексов России, поражает масштабами. На площади более 7000 м² вместились свыше 500 единиц различного военного оборудования, отечественных наград, знаков отличия и оружия.
В 2023 году ребята участвовали в Эстафете Победы. Тогда я дал обещание встретиться с ними в 79-ю годовщину Победы в Верхней Пышме, где расположен один из самых больших в России музейный комплекс военной и гражданской техники. Пообщался с родителями ребят, экскурсия всех очень впечатлила. Думаю, такие встречи в Музейном комплексе мы повторим еще не раз, — написал Алексей Свалов в своем Telegram-канале.
Также он поблагодарил главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева и тренера спортсменов Николая Пляшкуна за помощь в организации выездного познавательного мероприятия для 80 самбистов.
Напомним, члены общественного совета «Za самбо» на регулярной основе закупают спортивный инвентарь для юных тагильчан, занимающихся борьбой. В прошлом году новое оборудование получили три учебных заведения Нижнего Тагила: школы №100, СШ №2 и Православная гимназия №11.