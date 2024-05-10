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Самбисты нижнетагильского клуба «Вымпел» посетили музейный комплекс Верхней Пышмы

Самбисты нижнетагильского клуба «Вымпел» посетили музейный комплекс Верхней Пышмы

10 мая 2024, 13:58
Фото: Telegram-канал Алексея Свалова
Экскурсию в музейный комплекс Верхней Пышмы для воспитанников клуба «Вымпел» организовали глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев и координатор проекта «Za самбо» Алексей Свалов.

Борцы клуба самбо «Вымпел» спортивной школы «Тагилстрой» вместе со своими родителями побывали в Музее военной техники и Музее авиации «Крылья Победы». Коллекция боевой и гражданской техники, представленная в одном из крупнейших технических комплексов России, поражает масштабами. На площади более 7000 м² вместились свыше 500 единиц различного военного оборудования, отечественных наград, знаков отличия и оружия.

В 2023 году ребята участвовали в Эстафете Победы. Тогда я дал обещание встретиться с ними в 79-ю годовщину Победы в Верхней Пышме, где расположен один из самых больших в России музейный комплекс военной и гражданской техники. Пообщался с родителями ребят, экскурсия всех очень впечатлила. Думаю, такие встречи в Музейном комплексе мы повторим еще не раз, — написал Алексей Свалов в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Алексея Свалова

Также он поблагодарил главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева и тренера спортсменов Николая Пляшкуна за помощь в организации выездного познавательного мероприятия для 80 самбистов.

Напомним, члены общественного совета «Za самбо» на регулярной основе закупают спортивный инвентарь для юных тагильчан, занимающихся борьбой. В прошлом году новое оборудование получили три учебных заведения Нижнего Тагила: школы №100, СШ №2 и Православная гимназия №11.

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#Анастасия Имамахметова#Спорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Оружие#Владислав Пинаев#Музей#Экскурсия#Спортсмены#Общественный совет#Оборудование#Военная техника#Борьба#Самбо#Екатеринбург#Школа №100#Алексей Свалов
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