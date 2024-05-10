Самбисты нижнетагильского клуба «Вымпел» посетили музейный комплекс Верхней Пышмы

Борцы клуба самбо «Вымпел» спортивной школы «Тагилстрой» вместе со своими родителями побывали в Музее военной техники и Музее авиации «Крылья Победы». Коллекция боевой и гражданской техники, представленная в одном из крупнейших технических комплексов России, поражает масштабами. На площади более 7000 м² вместились свыше 500 единиц различного военного оборудования, отечественных наград, знаков отличия и оружия.