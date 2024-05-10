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Снег и сильный ветер придут в Свердловскую область 11 мая

Снег и сильный ветер придут в Свердловскую область 11 мая

10 мая 2024, 16:24
Фото: Изображение Midjourney
Ветер с порывами до 21 метра в секунду и снег прогнозируются в Свердловской области 11 мая 2024 года.

Ночью температура будет от нуля до +3 градусов, местами возможны заморозки. Днем станет теплее до +8… +13 градусов, рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.

Направление ветра юго-западное. Днем ожидаются дождь и выпадение мокрого снега. Из-за плохой погоды в регионе увеличивается риск возникновения ЧС.

Так, из-за сильного ветра возможны обрывы ЛЭП, сбои в работе сотовой связи, поломка технического оборудования, повреждения крыш, стекол в окнах, обрушение слабо установленных конструкций. На дорогах вероятно ухудшение видимости, из-за чего может возрасти риск ДТП.

Напомним, 10 мая 2024 года в Свердловской области прогнозировался ураганный ветер.

Снег снова накрыл Свердловскую область
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