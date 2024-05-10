Снег снова накрыл Свердловскую область

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Снимки снега на улицах в соцсетях размещали жители Камышлова, Каменска-Уральского и Серова.
Как вам такое майское утро? — написал подписчик паблика «Подслушано Камышлов», приложив снимки заснеженного города.
Другой свердловчанин сообщил о том, что заснежена трасса на участке от кафе «Акрополь» в сторону Серова. Об этом он рассказал в сообществе «Екатеринбург — Серов (online)».
В 6 часов утра, на трассе Екатеринбург-Серов под Нижней Турой было много осадков.
Обилие снега наблюдалось и в Каменске-Уральском. Там вовсе машины засыпало снежным покровом.
Снег выпал в Каменске-Уральском… опять, — сообщается в паблике «Екатеринбург №1».
Напомним, что геомагнитная активность накроет регион на два дня — 10 и 11 мая. Пятибальная магнитная буря продлится 10 мая с 20:00 до 23:00. А 11 мая их стоит ожидать с двух часов ночи и до 20:00.