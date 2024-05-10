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Снег снова накрыл Свердловскую область

Снег снова накрыл Свердловскую область

10 мая 2024, 08:57
Фото: «Подслушано Камышлов»
В Свердловской области опять выпал снег. Осадки наблюдались в некоторых частях региона в утреннее время 10 мая.

Снимки снега на улицах в соцсетях размещали жители Камышлова, Каменска-Уральского и Серова.

Как вам такое майское утро? — написал подписчик паблика «Подслушано Камышлов», приложив снимки заснеженного города.

Другой свердловчанин сообщил о том, что заснежена трасса на участке от кафе «Акрополь» в сторону Серова. Об этом он рассказал в сообществе «Екатеринбург — Серов (online)».

Фото: «Екатеринбург — Серов (online)»

В 6 часов утра, на трассе Екатеринбург-Серов под Нижней Турой было много осадков.

Обилие снега наблюдалось и в Каменске-Уральском. Там вовсе машины засыпало снежным покровом.

Снег выпал в Каменске-Уральском… опять, — сообщается в паблике «Екатеринбург №1».
Фото: «Екатеринбург №1»

Напомним, что геомагнитная активность накроет регион на два дня — 10 и 11 мая. Пятибальная магнитная буря продлится 10 мая с 20:00 до 23:00. А 11 мая их стоит ожидать с двух часов ночи и до 20:00.

Свердловскую область ждет мокрый снег и заморозки
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#Дарья Сорокина#Каменск-Уральский#Свердловская область#Снег#Осадки#Мокрый снег#Серов#Окружающая среда#Камышлов#Екатеринбург#Магнитные бури
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