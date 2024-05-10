tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Таксист-мигрант попал под статью после пореза колес скорой помощи в Екатеринбурге

Таксист-мигрант попал под статью после пореза колес скорой помощи в Екатеринбурге

10 мая 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге таксист-мигрант попал под уголовное преследование после того, как порезал колеса машине скорой помощи.

Уголовное дело возбуждено по ст. 124.1 УК РФ — воспрепятствование медпомощи дело в том, что в машине находилась пациентка, ее везли в медицинское учреждение, сообщили в региональном СК.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение и. о. начальника уральского СУ СК России Константина Мирошниченко отчитаться об итогах работы над этим делом.

Напомним, что таксист застрял в пробке, и решить проблему он решил, порезав колеса скорой, которая стояла напротив него. Его действия помещали вовремя доставить пациентку до медучреждения.

Под Екатеринбургом пьяный пассажир выходил из такси и попал под машину
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге цены на такси взлетели в два разаМигрантам могут запретить работать в такси в Свердловской области
#Дарья Сорокина#Происшествия#Больница#Свердловская область#Скорая помощь#Расследование#Статья#СК РФ#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Медпомощь#Уголовное преследование
Подпишитесь
Z-символика и сотни зрителей: Парад Победы прошел в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:59
Природоохранный прокурор подал в суд на «Тагилдорстрой» из-за остатков пенопласта
8 мая, 08:37
Толстовки с хештегом и логотипом города появятся в Нижнем Тагиле
8 мая, 14:03
Владислав Пинаев почтил память жертв трагедии на Театральной площади в Нижнем Тагиле
Вчера, 04:53
Отключенные светофоры и пробки: ураганный ветер поднялся в Нижнем Тагиле
8 мая, 14:55
9 мая в Нижнем Тагиле пройдет прощание с погибшим на СВО бойцом Андреем Пономаревым
8 мая, 14:16
"