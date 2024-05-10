Таксист-мигрант попал под статью после пореза колес скорой помощи в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Уголовное дело возбуждено по ст. 124.1 УК РФ — воспрепятствование медпомощи дело в том, что в машине находилась пациентка, ее везли в медицинское учреждение, сообщили в региональном СК.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение и. о. начальника уральского СУ СК России Константина Мирошниченко отчитаться об итогах работы над этим делом.
Напомним, что таксист застрял в пробке, и решить проблему он решил, порезав колеса скорой, которая стояла напротив него. Его действия помещали вовремя доставить пациентку до медучреждения.