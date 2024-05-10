В Екатеринбурге четвертые сутки ищут 44-летнего мужчину

Где находится пропавший гражданин, неизвестно уже четвертые сутки, с 6 мая. Рост Алексея — 180 см, он брюнет, глаза карие, телосложение среднее. На момент пропажи на нем была надета куртка оранжевого цвета, джинсы, а также кепка серого цвета.