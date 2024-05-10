В Екатеринбурге четвертые сутки ищут 44-летнего мужчину

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Разыскивается екатеринбуржец с 6 мая. Добровольцы «ЛизаАлерт» просят помощи в розыске. Все желающие могут присоединиться к волонтерам. Отмечается, что пропавший может находиться в другом городе.
Где находится пропавший гражданин, неизвестно уже четвертые сутки, с 6 мая. Рост Алексея — 180 см, он брюнет, глаза карие, телосложение среднее. На момент пропажи на нем была надета куртка оранжевого цвета, джинсы, а также кепка серого цвета.
Всех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам из ориентировки.
Ранее сообщалось, что в областном центре с 27 апреля разыскивается мужчина Илья Ульянов. Ему 61 год.