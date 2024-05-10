tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

В Екатеринбурге четвертые сутки ищут 44-летнего мужчину

В Екатеринбурге четвертые сутки ищут 44-летнего мужчину

10 мая 2024, 07:51
Фото: 1MI
В Екатеринбурге ищут волонтеров на поиски пропавшего мужчины. Его зовут Алексей Нисмиянов.

Разыскивается екатеринбуржец с 6 мая. Добровольцы «ЛизаАлерт» просят помощи в розыске. Все желающие могут присоединиться к волонтерам. Отмечается, что пропавший может находиться в другом городе.

Фото: «Лиза Алерт»

Где находится пропавший гражданин, неизвестно уже четвертые сутки, с 6 мая. Рост Алексея — 180 см, он брюнет, глаза карие, телосложение среднее. На момент пропажи на нем была надета куртка оранжевого цвета, джинсы, а также кепка серого цвета.

Всех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам из ориентировки.

Ранее сообщалось, что в областном центре с 27 апреля разыскивается мужчина Илья Ульянов. Ему 61 год.

Худощавого мужчину ищут в Нижнем Тагиле четвертые сутки
Узнать подробнее
Читайте также:
16-летнюю девушку в черном уже сутки ищут в ПолевскомПропавшего мужчину из деревни под Каменском-Уральским ищут десятки волонтеров
#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Поиск#Розыск#Мужчина#Волонтеры#Пропавший#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Z-символика и сотни зрителей: Парад Победы прошел в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:59
Природоохранный прокурор подал в суд на «Тагилдорстрой» из-за остатков пенопласта
8 мая, 08:37
Толстовки с хештегом и логотипом города появятся в Нижнем Тагиле
8 мая, 14:03
Владислав Пинаев почтил память жертв трагедии на Театральной площади в Нижнем Тагиле
Вчера, 04:53
Отключенные светофоры и пробки: ураганный ветер поднялся в Нижнем Тагиле
8 мая, 14:55
9 мая в Нижнем Тагиле пройдет прощание с погибшим на СВО бойцом Андреем Пономаревым
8 мая, 14:16
"