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Published Сегодня, 06:02

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Updated Сегодня, 06:04

Водители автобусов подрались из-за очередности проезда в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вновь подрались водители автобусов

10 мая 2024, 06:02
Фото: 1MI

Водители автобусов подрались из-за очередности проезда в Екатеринбурге

Водители автобусов устроили драку на конечной остановке в Академическом районе Екатеринбурга. По словам очевидцев, сцепились мужчины из-за очередности графика движения на маршруте.

На кадрах с мест событий видно, что два автобуса стоят на дороге, пока водители дерутся на проезжей части, сообщается в паблике «Злой Екатеринбург». Зрелище наблюдают как водители проезжающих мимо машин, так и прохожие. Никто не разнимает дерущихся.

Напомним, что 22 марта был аналогичный случай. Водители автобусов подрались около остановки Щербакова прямо на проезжей части. Очевидцы сообщали, что один автомобилист обиделся на другого за то, что он его подрезал.

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