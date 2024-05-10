В Екатеринбурге вновь подрались водители автобусов

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
На кадрах с мест событий видно, что два автобуса стоят на дороге, пока водители дерутся на проезжей части, сообщается в паблике «Злой Екатеринбург». Зрелище наблюдают как водители проезжающих мимо машин, так и прохожие. Никто не разнимает дерущихся.
Напомним, что 22 марта был аналогичный случай. Водители автобусов подрались около остановки Щербакова прямо на проезжей части. Очевидцы сообщали, что один автомобилист обиделся на другого за то, что он его подрезал.