В Екатеринбурге вновь подрались водители автобусов

На кадрах с мест событий видно, что два автобуса стоят на дороге, пока водители дерутся на проезжей части, сообщается в паблике «Злой Екатеринбург». Зрелище наблюдают как водители проезжающих мимо машин, так и прохожие. Никто не разнимает дерущихся.