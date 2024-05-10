Военный сделал предложение девушке на Параде Победы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Это служащий военной полиции Максим Сайдуллин. В какой-то момент его спутницу пустили на площадь, чтобы она дала интервью для телевидения. Однако тогда ее ждал сюрприз — Максим встал на колени и достал кольцо. Ролик разместили в паблике полпредства.
Я тебя давно люблю, и в этот ответственный день я хочу, чтобы ты стала моей женой, — задал вопрос военнослужащий.
Девушка согласилась и сказала, что не ожидала предложения на площади. Позднее Максим признался, что очень волновался, но хотел, чтобы этот сюрприз запомнился девушке надолго и об этом они могли бы рассказать своим детям.
Ранее в Екатеринбурге мужчина сделал предложение своей девушке, разыграв вооруженное нападение на них.