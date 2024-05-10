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Военный сделал предложение девушке на Параде Победы в Екатеринбурге

Военный сделал предложение девушке на Параде Победы в Екатеринбурге

10 мая 2024, 11:14
Фото: 1MI
Военный предложил возлюбленной жениться прямо на Параде Победы в Екатеринбурге. Мужчина и сам был задействован в Параде.

Это служащий военной полиции Максим Сайдуллин. В какой-то момент его спутницу пустили на площадь, чтобы она дала интервью для телевидения. Однако тогда ее ждал сюрприз — Максим встал на колени и достал кольцо. Ролик разместили в паблике полпредства.

Я тебя давно люблю, и в этот ответственный день я хочу, чтобы ты стала моей женой, — задал вопрос военнослужащий.

Девушка согласилась и сказала, что не ожидала предложения на площади. Позднее Максим признался, что очень волновался, но хотел, чтобы этот сюрприз запомнился девушке надолго и об этом они могли бы рассказать своим детям.

Ранее в Екатеринбурге мужчина сделал предложение своей девушке, разыграв вооруженное нападение на них.

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