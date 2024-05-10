Ядовитые грибы выросли в лесах Свердловской области

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
По словам доктора биологических наук Антона Ширяева, в лесах уже есть сморчки и сморчковые шапочки. Некоторые уральцы собирали маслята, но, как правило, они появляются в начале лета, пишет Ура.ру. В конце мая в лесах региона появятся и белые грибы.
Однако не стоит забывать, что растут в лесах и ядовитые грибы. Например, строчок. Который встречается уже сейчас. В нем есть гиромитрин. Он не поддается обработке даже после долгой прожарки или варки. Такими грибами можно отравиться или даже умереть.
Другие ядовитые грибы в регионе пока не выросли, они появятся летом. Это поганки, мухоморы.
Ранее сообщалось, что редчайший вид гриба под названием шаровидная саркосома найден в лесу под Нижним Тагилом.