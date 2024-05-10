Ядовитые грибы выросли в лесах Свердловской области

Однако не стоит забывать, что растут в лесах и ядовитые грибы. Например, строчок. Который встречается уже сейчас. В нем есть гиромитрин. Он не поддается обработке даже после долгой прожарки или варки. Такими грибами можно отравиться или даже умереть.