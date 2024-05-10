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Ядовитые грибы выросли в лесах Свердловской области

Ядовитые грибы выросли в лесах Свердловской области

10 мая 2024, 07:51
Фото: Изображение Midjourney
В лесах Свердловской области вырос один вид ядовитых грибов и несколько видов съедобных. Те грибы, что ядовиты, смертельно опасны.

По словам доктора биологических наук Антона Ширяева, в лесах уже есть сморчки и сморчковые шапочки. Некоторые уральцы собирали маслята, но, как правило, они появляются в начале лета, пишет Ура.ру. В конце мая в лесах региона появятся и белые грибы.

Однако не стоит забывать, что растут в лесах и ядовитые грибы. Например, строчок. Который встречается уже сейчас. В нем есть гиромитрин. Он не поддается обработке даже после долгой прожарки или варки. Такими грибами можно отравиться или даже умереть.

Другие ядовитые грибы в регионе пока не выросли, они появятся летом. Это поганки, мухоморы.

Ранее сообщалось, что редчайший вид гриба под названием шаровидная саркосома найден в лесу под Нижним Тагилом.

#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Лес#Грибы#Красноуфимский район#Белые грибы#Екатеринбург#Мухоморы
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