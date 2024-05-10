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Жители Новоуральска пожаловались на избивавшего собаку мужчину

Жители Новоуральска пожаловались на избивавшего собаку мужчину

10 мая 2024, 10:10
Фото: «Хвостатый рай»
В Новоуральске горожане рассказали о мужчине, который жестоко обращается с собаками.

Местные волонтеры утверждают, что мужчина живет в доме №8 на улице Победы. Ему 44 года, вместе с ним проживает избранница, которой еще нет 18 лет. Очевидцы утверждают, что у пары есть ребенок и щенки, которые постоянно исчезают, сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург».

По словам соседей, из этой квартиры постоянно издаются визги измученных животных. А недавно мужчина еще и очень сильно избил одну из собак.

Активисты утверждают, что девушка сама боится сожителя. Иногда он якобы напивается и забирает ребенка, уходя в неизвестном направлении. Троих щенков сумели забрать волонтеры. Они написали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что живодер забивал собаку камнями в Екатеринбурге.

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