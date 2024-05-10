Жители Новоуральска пожаловались на избивавшего собаку мужчину

Местные волонтеры утверждают, что мужчина живет в доме №8 на улице Победы. Ему 44 года, вместе с ним проживает избранница, которой еще нет 18 лет. Очевидцы утверждают, что у пары есть ребенок и щенки, которые постоянно исчезают, сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург».