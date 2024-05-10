Жители Новоуральска пожаловались на избивавшего собаку мужчину

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Местные волонтеры утверждают, что мужчина живет в доме №8 на улице Победы. Ему 44 года, вместе с ним проживает избранница, которой еще нет 18 лет. Очевидцы утверждают, что у пары есть ребенок и щенки, которые постоянно исчезают, сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург».
По словам соседей, из этой квартиры постоянно издаются визги измученных животных. А недавно мужчина еще и очень сильно избил одну из собак.
Активисты утверждают, что девушка сама боится сожителя. Иногда он якобы напивается и забирает ребенка, уходя в неизвестном направлении. Троих щенков сумели забрать волонтеры. Они написали заявление в полицию.
Ранее сообщалось, что живодер забивал собаку камнями в Екатеринбурге.