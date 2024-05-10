Жители Уктуса в Екатеринбурге остались без света из-за аварии

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Недалеко от ЖК проводится строительство забора от будущей дороги на Химмаш. По словам очевидицы, во время работ был поврежден кабель, из-за чего жители нескольких многоэтажных домов остались без электричества, пишет Ура.ру.
При этом в диспетчерской службе сообщили, что без света остались три дома. В настоящий момент сотрудниками аварийной службы ведутся восстановительные работы.
Напомним, 9 мая 2024 года в поселке Сысерть после громкого звука местные жители остались без электроснабжения. По словам одной из жительниц поселка, из-за минусовой погоды они замерзли.