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Published Сегодня, 13:28

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Updated Сегодня, 13:30

Жители Уктуса в Екатеринбурге остались без света из-за аварии

Жители Уктуса в Екатеринбурге остались без света из-за аварии

10 мая 2024, 13:28
Фото: 1MI
В Екатеринбурге жители нескольких многоэтажек на Рощинской улице остались без электричества 10 мая 2024 года.

Недалеко от ЖК проводится строительство забора от будущей дороги на Химмаш. По словам очевидицы, во время работ был поврежден кабель, из-за чего жители нескольких многоэтажных домов остались без электричества, пишет Ура.ру.

При этом в диспетчерской службе сообщили, что без света остались три дома. В настоящий момент сотрудниками аварийной службы ведутся восстановительные работы.

Напомним, 9 мая 2024 года в поселке Сысерть после громкого звука местные жители остались без электроснабжения. По словам одной из жительниц поселка, из-за минусовой погоды они замерзли.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Строительство#Кабель#Электричество#Многоэтажка#ЧП#Электроснабжение#Забор#Уктус#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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