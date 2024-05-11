1300 водителей поймали за нарушением ПДД в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
О данных отчиталось региональное ГИБДД. Нарушители были пойманы в рамках спецрейдов.
Напомним, что ряд нарушений в регионах выявляются благодаря специальным видеокамерам. За прошлый год было зафиксировано 5,5 миллионов подобных нарушений.
Ранее в Екатеринбурге на Кольцовском тракте случилось массовое ДТП. Врезались четыре транспортных средства. Три авто стояли вплотную на средней полосе тракта, еще одна была отброшена от них.