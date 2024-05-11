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Updated Сегодня, 08:30

1300 водителей поймали за нарушением ПДД в Свердловской области

1300 водителей поймали за нарушением ПДД в Свердловской области

11 мая 2024, 08:28
Фото: 1MI
1300 автомобилистов пойманы за нарушением ПДД в Свердловской области за одни сутки. Кроме того, правила нарушили 160 пешеходов, а 87 автомобилистов отстранили от управления машинами.

О данных отчиталось региональное ГИБДД. Нарушители были пойманы в рамках спецрейдов.

Напомним, что ряд нарушений в регионах выявляются благодаря специальным видеокамерам. За прошлый год было зафиксировано 5,5 миллионов подобных нарушений.

Ранее в Екатеринбурге на Кольцовском тракте случилось массовое ДТП. Врезались четыре транспортных средства. Три авто стояли вплотную на средней полосе тракта, еще одна была отброшена от них.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Пешеходы#ГИБДД#ПДД#Водители#Нарушения#Екатеринбург#Автомобилисты#Камеры видеонаблюдения
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