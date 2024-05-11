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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Автосервис чуть не сгорел в Екатеринбурге

Крупный автосервис загорелся в Екатеринбурге

11 мая 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney

Автосервис чуть не сгорел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге загорелся крупный автосервис. Воспламенился ремонтный цех площадью 400 «квадратов» на Шарташе. Тушили пламя 70 человек.
Видео: Изображение Midjourney

Из горящего здания вывели двоих человек. Осложнялся пожар тем, что дул сильный ветер и в здании было много горючих средств. Однако огнеборцы успели ликвидировать пламя, и оно не распространилось на соседние здания.

Известно, что горел автосервис в вечернее время 10 мая, сообщили в региональном МЧС.

Ранее в Екатеринбурге был эвакуирован ТЦ «Космос» из-за угрозы пожара. Воспламенения не было, но людей на всякий случай выводили на улицу.

В Екатеринбурге потушен крупный пожар
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#Дарья Сорокина#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Спасатели#Видео#Автосервис#Огнеборцы#18+#Екатеринбург#МЧС#Шарташ
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