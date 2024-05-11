Крупный автосервис загорелся в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Из горящего здания вывели двоих человек. Осложнялся пожар тем, что дул сильный ветер и в здании было много горючих средств. Однако огнеборцы успели ликвидировать пламя, и оно не распространилось на соседние здания.
Известно, что горел автосервис в вечернее время 10 мая, сообщили в региональном МЧС.
Ранее в Екатеринбурге был эвакуирован ТЦ «Космос» из-за угрозы пожара. Воспламенения не было, но людей на всякий случай выводили на улицу.