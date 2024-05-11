Массовая драка со стрельбой произошла в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Подрались члены одной компании, двух из них отвезли в медучреждение, сообщили в полиции. О драке им стало известно 10 мая примерно в 23:30. На место выезжало несколько полицейских нарядов.
Известно, что конфликт случился между друзьями, которые отдыхали вместе. Свидетели рассказали в паблике «Zloy Екб», что слышали семь выстрелов. Следователи нашли на месте ЧП две пули.
Жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает. Полиция разбирается в обстоятельствах ЧП.
Ранее в областном центре вновь подрались водители автобусов. Случилось это прямо на дороге на глазах у проходих и других автомобилистов.