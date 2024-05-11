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Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Массовая драка со стрельбой произошла в Екатеринбурге

Массовая драка со стрельбой произошла в Екатеринбурге

11 мая 2024, 07:04
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге неподалеку от кафе на улице Волгоградской в ночь с 10 на 11 мая случилась массовая драка со стрельбой.

Подрались члены одной компании, двух из них отвезли в медучреждение, сообщили в полиции. О драке им стало известно 10 мая примерно в 23:30. На место выезжало несколько полицейских нарядов.

Известно, что конфликт случился между друзьями, которые отдыхали вместе. Свидетели рассказали в паблике «Zloy Екб», что слышали семь выстрелов. Следователи нашли на месте ЧП две пули.

Жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает. Полиция разбирается в обстоятельствах ЧП.

Ранее в областном центре вновь подрались водители автобусов. Случилось это прямо на дороге на глазах у проходих и других автомобилистов.

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#Дарья Сорокина#Больница#Свердловская область#Полиция#Криминал#Стрельба#Драка#18+#Екатеринбург
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