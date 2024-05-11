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Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Сильная магнитная буря накрыла Свердловскую область

Мощная магнитная буря накрыла Нижний Тагил

11 мая 2024, 05:40
Фото: Изображение Midjourney

Сильная магнитная буря накрыла Свердловскую область

В Нижнем Тагиле в течение всего дня 11 мая прогнозируется сильная магнитная буря. Ранним утром, примерно в 5 часов, она достигала 8 баллов — это штормовое магнитное возмущение.

Чуть позднее буря сменилась на семибалльную, это сильное геомагнитное возмущение. После 14:00 буря еще немного ослабнет и будет шестибалльной. После 20:00 прогнозируется пятибалльное возмущение, следует из погодного приложения Гисметео.

12 мая в 8:00 также прогнозируется пятибалльная геомагнитная активность.

Напомним, что весь вечер 10 мая в регионе наблюдалась повышенная геомагнитная обстановка, из-за чего некоторые жители успели разглядеть в небе полярное свечение и сделать красочные снимки.

Снег и сильный ветер придут в Свердловскую область 11 мая
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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Свердловская область#Погода#Магнитная буря#Окружающая среда#Екатеринбург#Гисметео#Бури#Геомагнитная активность
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