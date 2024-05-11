Мощная магнитная буря накрыла Нижний Тагил

Чуть позднее буря сменилась на семибалльную, это сильное геомагнитное возмущение. После 14:00 буря еще немного ослабнет и будет шестибалльной. После 20:00 прогнозируется пятибалльное возмущение, следует из погодного приложения Гисметео.