Мощная магнитная буря накрыла Нижний Тагил

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Чуть позднее буря сменилась на семибалльную, это сильное геомагнитное возмущение. После 14:00 буря еще немного ослабнет и будет шестибалльной. После 20:00 прогнозируется пятибалльное возмущение, следует из погодного приложения Гисметео.
12 мая в 8:00 также прогнозируется пятибалльная геомагнитная активность.
Напомним, что весь вечер 10 мая в регионе наблюдалась повышенная геомагнитная обстановка, из-за чего некоторые жители успели разглядеть в небе полярное свечение и сделать красочные снимки.