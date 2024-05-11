На СВО погиб медик из Свердловской области. Он просил бойцов отвечать на письма детей

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Врачу было 53 года. Его отправили на передовую, но спустя несколько дней медик погиб. Смерть наступила, когда свердловчанин эвакуировал раненного военнослужащего. Именно тогда его настиг снаряд врага, пишет «КП-Екатеринбург».
Ранее издание писало, что именно Евгений Торопов стал тем, кто вдохновил бойцов отвечать на письма детей, которые они присылают на фронт и госпитали. Он создал «Движение благодарности».
Напомним, 9 мая в Нижнем Тагиле простились с Андреем Пономаревым, который героически погиб на фронте.