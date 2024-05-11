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53-летний врач из Свердловской области погиб на СВО

На СВО погиб медик из Свердловской области. Он просил бойцов отвечать на письма детей

11 мая 2024, 15:53
Фото: 1MI

53-летний врач из Свердловской области погиб на СВО

Евгений Торопов, хирург из Свердловской области, погиб на СВО во время эвакуации раненого бойца. Он мотивировал военных отвечать на детские письма.

Врачу было 53 года. Его отправили на передовую, но спустя несколько дней медик погиб. Смерть наступила, когда свердловчанин эвакуировал раненного военнослужащего. Именно тогда его настиг снаряд врага, пишет «КП-Екатеринбург».

Ранее издание писало, что именно Евгений Торопов стал тем, кто вдохновил бойцов отвечать на письма детей, которые они присылают на фронт и госпитали. Он создал «Движение благодарности».

Напомним, 9 мая в Нижнем Тагиле простились с Андреем Пономаревым, который героически погиб на фронте.

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