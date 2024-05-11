Опасность поджидает водителей на Серовском тракте

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Об этом предупредили автомобилистов, которых попросили быть осторожнее. Очевидцы рассказали о данной проблеме в паблике «Екатеринбург — Серов (Online)». В ГИБДД отметили, что ограничения на данном участке не были введены.
Напомним, что 10 мая в регионе вновь выпали осадки в виде снега. Они наблюдались в разных частях региона. Горожане делились фото заснеженных улиц и трасс. В том числе оказалась засыпана снегом трасса на участке от кафе «Акрополь» в сторону Серова.