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Водителей предупредили об опасности на Серовском тракте

Опасность поджидает водителей на Серовском тракте

11 мая 2024, 07:31
Фото: «Екатеринбург — Серов (Online)»

Водителей предупредили об опасности на Серовском тракте

На 221-м и 230-м километре автодороги Екатеринбург — Серов наблюдается гололед и мокрый снег.

Об этом предупредили автомобилистов, которых попросили быть осторожнее. Очевидцы рассказали о данной проблеме в паблике «Екатеринбург — Серов (Online)». В ГИБДД отметили, что ограничения на данном участке не были введены.

Фото: «Екатеринбург — Серов (Online)»

Напомним, что 10 мая в регионе вновь выпали осадки в виде снега. Они наблюдались в разных частях региона. Горожане делились фото заснеженных улиц и трасс. В том числе оказалась засыпана снегом трасса на участке от кафе «Акрополь» в сторону Серова.

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#Дарья Сорокина#Транспорт#ГИБДД#Мокрый снег#Гололед#Трасса#Серовская трасса#Водители#Серовский тракт#Проблема#Автодорога#Екатеринбург#Осторожность
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