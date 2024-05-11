Пассажирка Gelandwagen пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Как стало известно, авария случилась на перекрестке улиц Энтузиастов и Чайковского в вечернее время. По словам очевидцев, пострадали не только автомобили, которые получили серьезные повреждения.
Госпитализирована была и пассажирка Gelandwagen. Она является мамой водителя, который признал свою вину, рассказали свидетели ДТП в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Также известно, что все специальные службы были на месте аварии. Женщина получила ушиб грудной клетки и ее госпитализировали в больницу.