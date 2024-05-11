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В Нижнем Тагиле в ДТП с двумя машинами пострадала женщина

Пассажирка Gelandwagen пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле

11 мая 2024, 16:42
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле в ДТП с двумя машинами пострадала женщина

Вечером 11 мая 2024 года в Нижнем Тагиле произошло ДТП между двумя автомобилями. По словам очевидцев, водитель Gelandwagen признал свою вину в аварии. Его пассажирка травмировалась, получив ушиб грудной клетки.

Как стало известно, авария случилась на перекрестке улиц Энтузиастов и Чайковского в вечернее время. По словам очевидцев, пострадали не только автомобили, которые получили серьезные повреждения.

Госпитализирована была и пассажирка Gelandwagen. Она является мамой водителя, который признал свою вину, рассказали свидетели ДТП в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Также известно, что все специальные службы были на месте аварии. Женщина получила ушиб грудной клетки и ее госпитализировали в больницу.

Напомним, 1,3 тысячи водителей поймали в Свердловской области на нарушение ПДД.

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