Поезд до Екатеринбурга неожиданно остановился и простоял полтора часа

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В РЖД отметили, что горит красный сигнал светофора, в связи с этим движение было запрещено. О причинах пассажирам ничего не рассказали.
Остановился поезд примерно в 10 часов, а в 11:35 вновь поехал. В вагонах находились в том числе люди, которые спешили в Кольцово, пишет Ура.ру.
Напомним, что недавно «Орлан» с пассажирами застрял по пути в Екатеринбург. Это случилось из-за погодных условий — внезапно выпал снег. Вагоны простояли лишних 77 минут.