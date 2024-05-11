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Published Сегодня, 09:05

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Updated Сегодня, 09:07

Поезд до Екатеринбурга неожиданно остановился и простоял полтора часа

Поезд до Екатеринбурга неожиданно остановился и простоял полтора часа

11 мая 2024, 09:05
Фото: 1MI
Поезд ехал по маршруту Курган — Екатеринбург и задержался в пути на полтора часа. Он внезапно остановился и простоял все это время на одном месте.

В РЖД отметили, что горит красный сигнал светофора, в связи с этим движение было запрещено. О причинах пассажирам ничего не рассказали.

Остановился поезд примерно в 10 часов, а в 11:35 вновь поехал. В вагонах находились в том числе люди, которые спешили в Кольцово, пишет Ура.ру.

Напомним, что недавно «Орлан» с пассажирами застрял по пути в Екатеринбург. Это случилось из-за погодных условий — внезапно выпал снег. Вагоны простояли лишних 77 минут.

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#Дарья Сорокина#Транспорт#Свердловская область#Кольцово#РЖД#Пассажиры#Светофор#Поезд#Задержка#Екатеринбург
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