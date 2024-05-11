Полярное сияние наблюдали жители Нижнего Тагила

Полярное сияние можно было увидеть даже в южных частях региона, сообщается в паблике. Специалисты отмечали, что после наступления темноты нужно было смотреть на север. А при помощи фотосъемки с выдержкой можно было «поймать» такие кадры, которые не были видны невооруженным взглядом.