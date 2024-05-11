Полярное сияние наблюдали жители Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Полярное сияние можно было увидеть даже в южных частях региона, сообщается в паблике. Специалисты отмечали, что после наступления темноты нужно было смотреть на север. А при помощи фотосъемки с выдержкой можно было «поймать» такие кадры, которые не были видны невооруженным взглядом.
Так, сияние из своих окон видели как минимум жители Красного Камня в Нижнем Тагиле и в поселке Монзино. А вот жители Вагонки рассказали, что ничего необычного в тот вечер не наблюдали.
Причиной для природного явления послужили магнитные бури, которые наблюдались 10 с 20:00 до 23:00. Об этом предупреждали метеорологи и просили метеочувствительных людей быть внимательнее, больше времени проводить на свежем воздухе, не употреблять алкоголь и следовать другим рекомендациям специалистов.