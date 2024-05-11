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Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Полярное сияние наблюдали жители Свердловской области

Полярное сияние наблюдали жители Нижнего Тагила

11 мая 2024, 05:40
Фото: [ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ

Полярное сияние наблюдали жители Свердловской области

Из-за магнитных бурь жители Свердловской области вечером, в том числе Нижнего Тагила, 10 мая видели полярное сияние. Снимками редкого явления они поделились в соцсетях.

Полярное сияние можно было увидеть даже в южных частях региона, сообщается в паблике. Специалисты отмечали, что после наступления темноты нужно было смотреть на север. А при помощи фотосъемки с выдержкой можно было «поймать» такие кадры, которые не были видны невооруженным взглядом.

Так, сияние из своих окон видели как минимум жители Красного Камня в Нижнем Тагиле и в поселке Монзино. А вот жители Вагонки рассказали, что ничего необычного в тот вечер не наблюдали.

Фото: [ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ

Причиной для природного явления послужили магнитные бури, которые наблюдались 10 с 20:00 до 23:00. Об этом предупреждали метеорологи и просили метеочувствительных людей быть внимательнее, больше времени проводить на свежем воздухе, не употреблять алкоголь и следовать другим рекомендациям специалистов.

Снег и сильный ветер придут в Свердловскую область 11 мая
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#Дарья Сорокина#Свободное время#Нижний Тагил#Свердловская область#Фото#Соцсети#Екатеринбург#Магнитные бури#Снимки#Полярное сияние
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