Школьники из Нижнего Тагила победили в престижном конкурсе и едут в Туапсе

Четвероклассники из школы №81 Нижнего Тагила, а также из наставники победили во Всероссийском конкурсе «Содружество Орлят России». За это им подарили путевки в детский центр «Орленок», который находится в Туапсе.

Сюжет Гордость Нижнего Тагила