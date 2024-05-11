Школьники из Нижнего Тагила победили в престижном конкурсе и едут в Туапсе

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Всего в конкурсе поучаствовал 1081 класс. В результате лидерства достигли ученики 4 «В» класса тагильской школы №81, которые играли, выполняли задания, трудились, и верили в победу.
В ближайшее время в лагере начнется тематическая смена «Содружество орлят России», сообщалось в эфире «Тагил-ТВ».
Эмоции очень классные, я вообще в шоке, не ожидала, что наш класс выберут. Мы даже сдружились еще больше, очень рада, что у нас получилось, — рассказала четвероклассница Полина Казакова.
В рамках конкурса нужно было построить город мечты. Ребята визуализировали Нижний Тагил. Второй этап — интеллектуальная игра. В третьем испытании участвовали учителя. Нужно было найти решение задачи.
Ранее сообщалось, что театральный коллектив «Балаганчик» из Нижнего Тагила стал «звездой столицы».