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Школьники из Нижнего Тагила победили в престижном конкурсе и едут в Туапсе

Школьники из Нижнего Тагила победили в престижном конкурсе и едут в Туапсе

11 мая 2024, 06:36
Фото: Скриншот с видео «Тагил-ТВ»
Четвероклассники из школы №81 Нижнего Тагила, а также из наставники победили во Всероссийском конкурсе «Содружество Орлят России». За это им подарили путевки в детский центр «Орленок», который находится в Туапсе.

Всего в конкурсе поучаствовал 1081 класс. В результате лидерства достигли ученики 4 «В» класса тагильской школы №81, которые играли, выполняли задания, трудились, и верили в победу.

В ближайшее время в лагере начнется тематическая смена «Содружество орлят России», сообщалось в эфире «Тагил-ТВ».

Эмоции очень классные, я вообще в шоке, не ожидала, что наш класс выберут. Мы даже сдружились еще больше, очень рада, что у нас получилось, — рассказала четвероклассница Полина Казакова.

В рамках конкурса нужно было построить город мечты. Ребята визуализировали Нижний Тагил. Второй этап — интеллектуальная игра. В третьем испытании участвовали учителя. Нужно было найти решение задачи.

Ранее сообщалось, что театральный коллектив «Балаганчик» из Нижнего Тагила стал «звездой столицы».

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#Дарья Сорокина#Общество#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Учителя#Школьники#Лагерь#Интеллектуальная игра#Путевки#Эмоции#Екатеринбург#Всероссийский конкурс#Гордость Нижнего Тагила
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