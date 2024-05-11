Штормовое предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле

По данным ЕДДС, непогода будет по всей Свердловской области. В регионе ожидаются дождь и мокрый снег, а также штормовой ветер до 18 метров в секунду. Кроме того, в некоторых районах будут заморозки до -5 градусов. Именно поэтому затруднится проведение сева.