tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Штормовое предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле

Штормовое предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле

11 мая 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney
12 мая 2024 года в Нижнем Тагиле прогнозируется ураганный ветер до 18 метров в секунду. Кроме того, ожидаются заморозки до -3 градусов.

По данным ЕДДС, непогода будет по всей Свердловской области. В регионе ожидаются дождь и мокрый снег, а также штормовой ветер до 18 метров в секунду. Кроме того, в некоторых районах будут заморозки до -5 градусов. Именно поэтому затруднится проведение сева.

Несмотря на осадки, в области почти во всех муниципалитетах сохраняется первый класс пожарной опасности. Всем рекомендовано провести превентивные мероприятия, чтобы не возникали чрезвычайные происшествия.

Между тем, после майских праздников, в Нижнем Тагиле прогнозируется солнечная погода без дождей.

Полярное сияние наблюдали жители Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
Мощная магнитная буря накрыла Нижний ТагилДождь и мокрый снег накроют Свердловскую область
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Осадки#Погода#Дождь#Ветер#Прогноз#Штормовое предупреждение#Природа#Екатеринбург
Подпишитесь
Полярное сияние наблюдали жители Нижнего Тагила
Сегодня, 05:40
Асфальт провалился на оживленной дороге в Нижнем Тагиле
Вчера, 09:58
Мощная магнитная буря накрыла Нижний Тагил
Сегодня, 05:40
Автобус с пассажирами в Санкт-Петербурге проломил ограждение и рухнул в реку Мойку
Вчера, 12:57
141 человек разжигал костры во время снегопадов в лесах Свердловской области
Вчера, 11:12
Таксист-мигрант попал под статью после пореза колес скорой помощи в Екатеринбурге
Вчера, 10:25
"