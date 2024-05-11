Штормовое предупреждение объявлено в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
По данным ЕДДС, непогода будет по всей Свердловской области. В регионе ожидаются дождь и мокрый снег, а также штормовой ветер до 18 метров в секунду. Кроме того, в некоторых районах будут заморозки до -5 градусов. Именно поэтому затруднится проведение сева.
Несмотря на осадки, в области почти во всех муниципалитетах сохраняется первый класс пожарной опасности. Всем рекомендовано провести превентивные мероприятия, чтобы не возникали чрезвычайные происшествия.
Между тем, после майских праздников, в Нижнем Тагиле прогнозируется солнечная погода без дождей.